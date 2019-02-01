47-летний Константин Хабенский стал отцом в третий раз

У актера родилась дочь.

Константин Хабенский и Ольга Литвинова стали родителями. У пары 1 февраля родилась вторая дочь. Имя новорожденной пока не разглашается.

Для звездных родителей это второй общий ребенок. В 2016-м у пары родилась дочь Александра. Поклонники пары до сих пор не видели лица малышки. В своем Instagram Ольга в прошлом году начала публиковать фотографии девочки, но с таких ракурсов, на которых ее нельзя рассмотреть.

Напомним, о беременности 37-летней Ольги стало известно в сентябре. Но в соцсетях актриса не афишировала свое интересное положение, не комментировал грядущее пополнение и Константин. Незадолго до родов в Сети появился кадр, на котором живот Литвиновой уже было невозможно скрыть. Фотографией поделилась коллега Ольги из МХТ им. Чехова.