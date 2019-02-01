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47-летний Константин Хабенский стал отцом в третий раз 

Letidor.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
У актера родилась дочь.
Константин Хабенский и Ольга Литвинова стали родителями. У пары 1 февраля родилась вторая дочь. Имя новорожденной пока не разглашается.
Для звездных родителей это второй общий ребенок. В 2016-м у пары родилась дочь Александра. Поклонники пары до сих пор не видели лица малышки. В своем Instagram Ольга в прошлом году начала публиковать фотографии девочки, но с таких ракурсов, на которых ее нельзя рассмотреть.
Напомним, о беременности 37-летней Ольги стало известно в сентябре. Но в соцсетях актриса не афишировала свое интересное положение, не комментировал грядущее пополнение и Константин. Незадолго до родов в Сети появился кадр, на котором живот Литвиновой уже было невозможно скрыть. Фотографией поделилась коллега Ольги из МХТ им. Чехова.
Отметим, для Константина этот ребенок стал третьим. От первой жены Анастасии Смирновой у актера растет 11-летний сын Иван. Напомним, бывшая супруга актера скончалась от опухоли головного мозга в 2008 году в возрасте 33 лет. Ее сыну тогда был год. Сейчас ребенок живет с бабушкой в Испании.
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Дети , Анастасия Смирнова , Константин Хабенский , Ольга Литвинова
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