Как сложилась судьба девочки, воспитанной собаками

В начале 90-х годов 8-милетняя Оксана Малая из маленького украинского села стала знаменита на весь бывший Союз. Об обнаружении девочки-маугли, которую воспитали собаки, трубили тогда все без исключения средства массовой информации. Оксана ловко бегала на четвереньках, лаяла, выла, рычала и даже кусалась.

Жизнь в будке

Оксана Малая родилась в 1983 году в селе Новая Благовещенка Херсонской области. Несмотря на то, что родители Оксаны всю свою жизнь злоупотребляли алкоголем, появившаяся на свет девочка не имела никаких видимых отклонений. По словам специалистов, при должном уходе, воспитании и обучении ребенок развился бы во вполне дееспособную личность. Но ничего из вышеперечисленного Оксана в семье не получила. Более того, в возрасте 2-3-х лет нетрезвые отец и мать просто забыли ее на улице. В поисках тепла и защиты их дочь залезла в находившуюся во дворе дома собачью будку и уснула, прижавшись к дворняге по кличке Найда.

В течение последующих 5-6-ти лет Оксана Малая практически жила вместе с животным. Робкие попытки девочки вернуться в дом ее отец тут же пресекал ударом сапога. Вскоре Оксана смирилась со своей участью: она делила с Найдой не только крышу над головой, но и скромную пайку. Кроме того Оксана переняла у Найды многие повадки: Малая бегала на четвереньках, лаяла, выла, кусалась, лакала из миски и даже ловила зубами блох. В таком состоянии Оксану и обнаружили сотрудники опеки.

Интернат

Воспитатели Одесского интерната, куда отправили девочку-собаку, первое время пребывали в шоке. За всю свою практику они никогда не видели ничего подобного. Оксану пришлось обучать буквально всему: спать на кровати, а не на полу, умываться, пользоваться зубной щеткой и полотенцем. Новая воспитанница даже ложку держать не умела. Впрочем, столовые приборы девочке были не нужны: она просто сливала суп и компот в тарелку со втором блюдом и лакала получившуюся жижу.

Несмотря на то, что Малая явно понимала человеческую речь, она всегда предпочитала отвечать на все вопросы односложно: «да» или «нет». Однако именно поэтому специалисты предположили, что Оксана все-таки иногда общалась с людьми. Возможно, среди ее собеседников были и местные жители. По этой причине до сих пор непонятно, почему за столько лет никто из них не забил в колокола и не обратился в соответствующие органы.

Наши дни

До своего совершеннолетия Оксана Малая жила в Одесском доме-интернате для детей с отклонениями в развитии. Там благодаря усилиям персонала она наконец стала разговаривать, научилась считать, читать, писать, приобрела необходимые навыки самообслуживания. Тем не менее, как признавалась сама Оксана, полностью избавиться от собачьих повадок ей не удалось. В состоянии сильного эмоционального возбуждения (например, если ее кто-то обижал) Малая могла залаять или укусить. Кроме того, бывшая девочка-собака по-прежнему отстает в психическом и умственном развитии от своих сверстников.

Окончив школу-интернат, Оксана поначалу хотела вернуться к своему отцу, который был не против принять к себе дочь. Но Малая изменила свое решение и поселилась в психоневрологическом интернате, расположенном в селе Барабой Одесской области. Там 35-летняя Оксана ухаживает за лошадьми и коровами. Благодаря огласке этой истории у Малой даже появился жених по имени Федор из Казани. Молодой мужчина несколько раз навещал возлюбленную, но та в конце концов ему отказала, сославшись на небольшой рост кавалера.