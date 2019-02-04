«Врачи мне сказали забыть о беременности»

Каждая женщина боится услышать эти слова.

В своей новой колонке на «Летидоре» главная мама «Инстаграма», блогер с миллионной аудиторией Ира Акопян честно рассказала о болезни, которая поставила под угрозу ее главную мечту — стать многодетной мамой.

У меня двое детей, и я мечтаю о третьем. Самая большая трагедия в такой ситуации — услышать от врачей: «Забудьте о беременности». Но именно эти слова мне впервые сказали пару лет назад и с тех пор систематически повторяют.

В мае 2016 года ничто не предвещало беды. Тогда мой проект MamaClub был номинирован как лучшее сообщество для всей семьи, и мы поставили себе цель победить. Несколько месяцев ожидания, жаркой агитации, и вот — церемония. Эмоции переполняли.

Я вышла на сцену, получила приз и, спускаясь, почувствовала щелчок в позвоночнике. Но не придала этому значения.

Через некоторое время мне стало тяжело дышать. Я обратилась к врачам — компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе. Я прошла десятки обследований, переходила от врача к врачу, но они только разводили руками, пока, наконец, не определили причину — остеопороз. Снижение плотности костей, хрупкость костной ткани.

Первое, что мне сказали, поставив диагноз — забыть о беременности.

Младшему сыну Арону было три месяца, мне запретили грудное вскармливание и не разрешали брать его на руки. Представляете, каково это для мамы? Не иметь возможности обнять своего ребенка?

Я была подавлена и постоянно плакала. Для всей семьи это был шок, как гром среди ясного неба — мы никогда о таком не слышали. В больнице удивлялись: «Почему такая реакция? У вас же есть дети!». Я была в отчаянии, родные старались поддержать, улыбались и тайком скрывали собственные слезы.

Недели три я провела в слезах на кушетке, не зная, что будет дальше, не имея возможности обнять своих детей.

А потом в одно мгновение поняла — не хочу, чтобы мои дети видели меня лежачей. Не хочу, чтобы они видели меня в инвалидной коляске. Не хочу и не позволю.

Я даже не знаю, в какой момент это произошло, но я поняла, что моя семья должна жить полноценной, счастливой жизнью. И я встала с кровати со сломанным позвоночником. Сначала мне помогал корсет, долгое время я не могла ходить. Но постепенно я встала на ноги, и все более-менее пришло в норму, если так можно сказать.

Меня вдохновила моя семья и работа. Благодаря им я нашла в себе силы двигаться дальше. Меня часто спрашивают: «Как вам удалось?». Честно, я не знаю. Что-то щелкнуло для меня самой.

Я поняла, что хочу жить! Даже не ради мужа и не для детей, а для себя. Я так хочу!

Через некоторое время я полетела на обследование в Германию. Более лояльные немцы сказали, что при определенных условиях родить можно, но риски есть. Дали мне минимальный шанс.

Изменилась ли жизнь моей семьи после этого? Скорее, да. Встать на горные лыжи, прыгнуть с парашютом, попробовать серфинг — все эти модные развлечения приходится обходить стороной. Могу лишь себе позволить скатиться на тюбингах с детьми пару раз.

Но любое неверное движение в моем случае может привести к перелому — кости очень хрупкие.

В этом смысле изменился образ жизни всей семьи — мы предпочтем что-то более спокойное для отдыха. Близкие тоже готовы себе в чем-то отказать, супруг никогда не скажет: «Поедем посмотришь, а я покатаюсь». Старший Ян очень хочет встать на коньки, но мой страх передается ему. Я знаю, что от этого нужно избавиться, работаю над этим.

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Я принимаю кальций, витамин D, но считаю, что главное — мой позитивный настрой. Я взяла себя в руки, а не поставила на себе крест. Это дает результат: у меня сейчас нет ухудшений, состояние стабильное.

Я верю, что главное — не сдаваться и просто понимать, что только ты сам можешь себе помочь. Волшебных пилюль не существует.

Уже третий год я борюсь за третьего малыша, и до сих пор уверена, что все будет хорошо. Я знаю, даже если это случится, риски у меня очень большие — я могу «сломаться» в любой момент, мне нельзя будет кормить или начнется вымывание кальция, которого и так нет. Но я все еще держусь за свою мечту! Постоянно слежу за анализами и жду момент, когда хотя бы чуть-чуть станет лучше.

Отчаивалась ли я за эти годы? Конечно!

Каждый раз, получая результаты анализов, я говорю себе: «Это последний раз. Если не получится, я оставляю попытки».

И каждый раз я не сдерживаю слово перед собой, даю себе еще один шанс. Этой осенью результаты показали, что все стабильно. Но чтобы рискнуть, мне нужно хотя бы минимальное улучшение — и я дала себе слово проверить весной.

Я получаю много писем, когда поднимаю этот вопрос в блоге, очень многие девушки сталкиваются с подобными ситуациями, в отчаянии спрашивают совета, как быть. Врачи порой слишком критичны. Я всегда говорю, что, конечно, нужно слушать врачей, но в то же время нужно, прежде всего, слушать себя.

Моя позиция — все зависит от нас. От нашего настроя, того, как мы мыслим. Это в совокупности рисует наше будущее, я верю.

Я не хочу переставать бороться. Мне кажется, до последнего нельзя терять надежду. Когда придет это последнее? Не знаю.

Если в следующем году не решусь, то, скорее всего, уже…. а может и нет!

Я не знаю, как определю ту грань, когда борьба станет бессмысленной. Да и не думаю об этом. Возможно, я пойму это позже сама. А пока я знаю людей, которые борются и побеждают, и отношу себя к числу таких людей.

Я верю и всем хочу доказать, что так и будет. Надеюсь, что скоро настанет тот день, когда я забеременею, рожу и тогда смогу точно сказать вам: «Все возможно!».