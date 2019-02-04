6 советов по воспитанию от Петра I, которые сейчас кажутся ужасно странными

Наши дети им вряд ли бы следовали.

4 февраля 1717 года в России по указу Петра I был выпущен свод правил поведения юношей и девушек дворянского сословия «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению».

Эта книга стала первым пособием по этике в царской России и сохраняла популярность не только во время правления первого императора, но и два века спустя. Сборник много раз переиздавался и был ориентиром для воспитателей отроков дворянского сословия вплоть до конца XIX века.

Среди вполне привычных и для нашего времени наставлений, вроде «уважай старших», «скромно веди себя за трапезой», «не обманывай», «не насмехайся над родителями» встречаются такие, которые у современных подростков вызвали бы удивление. И уж точно большинство из них отказалось бы следовать этим рекомендациям.

Итак, какие правила смутили бы сегодня поколение Z.

1. Друзей держи близко, а врагов ещё ближе

Из пособия: «Всегда недругов заочно, когда они не слышат, хвали, а в присутствии их почитай и в нужде их им служи».

2. Шифруйся в разговоре от любопытных

Из пособия: «Младыя отроки должни всегда между собою говорить иностранным языки, дабы тем навыкнуть могли, а особливо когда им что тайное говорил, случится, чтоб слуги и служанки дознаться не могли и чтоб можно их от других не знающих болванов разпознать: ибо каждый купец, товар свой похваляя продает как может».

3. Не кривляйся, иначе над тобой будут насмехаться

Из пособия: «Младые отроки не должни носом храпеть, и глазами моргать и ниже шею и плеча якобы из повадки трести, и руками не шалить, не хватать, или подобное неистовство не чинить, да бы от издевки не учинилось в правду повадки и обычая: ибо такия принятая повадки, младаго отрока весьма обезобразят и остыжают так, чтоб потом в домах, их посмехая, тем дражнят».

4. Не ходи по улице, скрючившись, не отводи глаза и показывай плохое настроение

Из пособия: «Никто не имеет, повеся голову и потупя глаза, вниз по улице ходить или на людей косо взглядовать, но прямо, а не согнувшись ступать и голову держать прямо ж, а на людей глядеть весело и приятно, с благообразным постоянством, чтоб не сказали: он лукаво на людей смотрит».

5. На торжествах важно соблюдать дресс-код

Из пособия: «Непристойно на свадьбе в сапогах и острогах (сапоги с острыми носами) быть, и тако танцевать, для того что тем одежду дерут у женского полу и великий звон причиняют острогами, к тому ж муж не так поспешен в сапогах, нежели без сапогов».

6. Не будь любопытным и разиней

Из пособия: «Должно, когда будешь в церкве или на улице людем никогда в глаза не смотреть, яко бы из их насквозь кого хотел провидеть, и ниже везде заглядоватся, или рот розиня ходить яко ленивый осел. Но должно итти благочинно постоянно и смирно и с таким вниманием молитца, яко бы пред вышшим сего света монархом стоять довлело».