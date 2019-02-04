Детский видеохостинг стал рассадником психоделики

В 2015 году появилось видеоприложение для популярного видеохостинга YouTube, адресованное детям. На детском видеохостинге YouTubeKids можно найти документальные фильмы, обучающие ролики и мультфильмы. Детям нравится эта разработка Google , однако взрослые в недоумении от некоторых роликов. Так, в начале 2019 года родитель из США обратил внимание, что кое-какие видео выглядят не просто странными, а пугающими. Сам пользователь назвал их «чертовски дикими», и с ним сложно не согласиться. В этих видео показан «волшебный фонтан», проходя через который одни животные превращаются в других. Удивительно, но превращения лишены логики: собаки почему-то превращаются в тигров, курицы — в крокодилов, овцы — в медведей и т.д.

Выглядит зрелище психоделически, и взрослых есть сомнения, предназначены ли кадры для малышей. Посмотревшие ролик пользователи Сети задавали вопросы, что же происходит на экране, и даже высказали сомнения в адекватности разработчиков.