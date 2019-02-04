Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети закидали снежками машину полицейских 

Рамблер 1 час назад
В Алабаме (США) сняли милое видео с участием полицейского, решившего сделать паузу посреди рабочего дня и поиграть с детьми. На кадрах видно, что группа ребят встала возле дороги и приготовила снежки. Когда мимо проезжала полицейская машина, дети начали бросать снежные комья в автомобиль. Происходящее снимала мама одного из маленьких шалунов. Удивительно, но полицейский не разозлился, а вышел из машины и начал лепить снежки и кидать в ребят. По словам женщины, запечатлевшей снежную битву, это был экспромт: дети не ожидали, что стражи порядка покинут авто и присоединяться к зимней забаве.
Дети , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Массовое помешательство на новой позе из Инстаграма
Тест: что цвет говорит о характере человека4
Почему нельзя оставлять чеки на кассах46
Как правильно использовать инъекции ботокса
7 вопросов о глютене, которые надо знать
Видео
Эммануил Виторган открыто обратился к Собчак
Звёзды
62-летний Шифрин похвастался физической формой
Звёзды
Бледанс мечтает принять ванну с Брэдом Питтом
Звёзды
Дочь Анджелины Джоли сбежала к родителям Брэда
Дети Звёзды
Дети закидали снежками машину полицейских
Дети
Детский видеохостинг стал рассадником психоделики
Дети
Живой Кен примет участие в «Евровидении»
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
О чем говорят знаки на куриных яйцах
Еда
Дети бизнесмена сделали «ковер» из его денег
Дети Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение