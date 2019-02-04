Дети закидали снежками машину полицейских

В Алабаме (США) сняли милое видео с участием полицейского, решившего сделать паузу посреди рабочего дня и поиграть с детьми. На кадрах видно, что группа ребят встала возле дороги и приготовила снежки. Когда мимо проезжала полицейская машина, дети начали бросать снежные комья в автомобиль. Происходящее снимала мама одного из маленьких шалунов. Удивительно, но полицейский не разозлился, а вышел из машины и начал лепить снежки и кидать в ребят. По словам женщины, запечатлевшей снежную битву, это был экспромт: дети не ожидали, что стражи порядка покинут авто и присоединяться к зимней забаве.