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Королева Великобритании ответила школьнику из Орска 

Российская Газета + ещё 1 33 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Сенсацию вызвало в школе N 8 города Орска письмо от королевы Великобритании Елизаветы II, адресованное девятикласснику Ивану Ворожейкину. Мальчик отправил послание в Букингемский дворец и получил ответ.
Собирать автографы юный орчанин начал еще третьеклашкой. Именно тогда ему удалось разжиться первыми экспонатами с подписями местных хоккейных звезд — игроков клуба "Южный Урал". Затем коллекцию мальчика пополнили автографы заезжих спортсменов. По-настоящему звездный час для Ивана пробил, когда росчерк на память ему оставил сам Владислав Третьяк.
Первым и пока единственным представителем российского истеблишмента, оставившим след в коллекции Ивана, стал Владимир Жириновский. По словам подростка, найти его адрес оказалось проще всего. А из лидеров зарубежных государств ответ на письмо орского школьника первой прислала канцлер Германии Ангела Меркель. Затем ее примеру последовали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Словакии Андрей Киска, президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Канады Джастин Трюдо…Всего же в коллекции подростка более 100 автографов известных людей.
— Чтобы знаменитость ответила, достаточно просто вежливого письма. Не следует прямо сообщать, что хотел бы получить автограф — об этом можно упомянуть между строк. Все письма пишу по-английски: у меня приличный школьный уровень, этого вполне хватает, чтобы грамотно составить текст,
— делится секретами юный коллекционер.
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Дети , Елизавета II , Милош Земан , Владимир Жириновский , Ангела Меркель , Виктор Орбан , Джастин Трюдо , Владислав Третьяк
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