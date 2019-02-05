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Раскрыты масштабы школьной травли в России 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Примерно каждый четвертый российский школьник (27,5 процента) сталкивается с травлей со стороны сверстников, тогда как в целом по миру от буллинга страдает около трети детей (35 процентов). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ученых из Высшей школы экономики (ВШЭ), изучивших более 80 отечественных и зарубежных исследований по данной теме.
По мнению ученых, особенность российской школьной среды — в старании скрыть проблему от педагогов и родителей. В результате количество детей, над которыми издеваются, как правило, в пять раз больше, чем думают взрослые.
В группу риска, по их данным, чаще попадают дети, которые подвергаются критике родителей дома, но не получают от них должной эмоциональной поддержки, а также отпрыски семей, в которых между отцом и матерью нет согласия в стиле воспитания.
Кроме того, исследование показало, что дети отцов, травивших одноклассников в школе, значительно чаще также становятся агрессорами.
Замалчивание буллинга в российских школах влечет групповую агрессию. Об этом рассказала изданию кандидат психологических наук, сотрудница Дальневосточного федерального университета Ольга Калиниченко.
По ее словам, педагоги занижают число предполагаемых жертв травли, но, как правило, хорошо понимают, кто ее инициаторы.
«Тот факт, что ученики, отмеченные учителями, как правило, и сами признавались, что издеваются над сверстниками, может свидетельствовать, что часть учеников проявляют агрессию открыто, не скрываясь от учителей»,
— отметила она.
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Дети , ВШЭ
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