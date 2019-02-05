Декретный отпуск может стать доступным и для мужчин 

По примеру европейцев и российский депутат предложил внести в Государственную Думу законопроект, позволяющий новоиспеченным отцам уходить в декретный отпуск.
С инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов. Он уже направил проект закона министру труда и соцзащиты Максиму Топилину.
Если законопроект будет одобрен, то молодые отцы смогут брать отпуск с сохранением заработной платы на 10 дней.
В таком случае соответствующие изменения будут внесены в Трудовой Кодекс РФ.
На сегодняшний день мужчины могут брать до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы.