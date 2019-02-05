За жонглирование младенцем семья попала под арест

В Малайзии российская семья устроила странное шоу: отец жонглировал младенцем, подкидывал его и крутил разными способами. Ролик снимала мать малыша. Увидевшая видео полиция малазийская полиция немедленно предприняла меры и арестовала пару за нарушение прав детей. Родители же ребёнка уверяют, что их просто не так поняли и трюки, которые демонстрировал мужчина, — всего лишь упражнения из йоги. Известно, что родители с крохой прибыли в Малайзию из Таиланда 1 февраля. На данный момент семью уже выпустили из полицейского участка. Скорее всего, в ближайшее время их их депортируют из страны.