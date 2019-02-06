14-летний школьник зарабатывает кругленькие суммы на eBay

Большинство самых известных миллионеров начинали свой тернистый путь к зеленым бумажкам еще с детства. Они продавали газеты, спички, мусорные пакеты и даже попугаев. 14-летний Томми Ховард (Tommy Howard) пошел еще дальше: в эру интернета грех не воспользоваться его возможностями. Мальчик начал собственный бизнес на популярном сайте продаж и не прогадал. Читайте, как предприимчивому пареньку удается зарабатывать не меньше своих родителей, в нашем материале.

14-летний школьник из Хокчерча, графства Девон, официально запустил свою бизнес-ячейку Dog In A Box на всемирном сайте продаж eBay в прошлом году. Свой интернет-магазин он назвал в честь любимой собаки Орео (Oreo). Дело не стоит на месте, и денежки капают на счет предприимчивого мальчишки каждый день.

Маленький предприниматель создал интернет-магазин игрушек, переоборудовав под него родительский погреб для хранения молока. Сейчас его бизнес приносит 15 000 фунтов (примерно 1 300 000 рублей) в год.

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На складе игрушек в подвальном этаже хранится около 1000 товаров со всего мира. После занятий в школе Томми всегда находит время, чтобы заняться своим любимым прибыльным делом. Подросток работает на каникулах, отправляя приблизительно 70 заказов каждую неделю.

Идея собственного бизнеса осенила парня еще четыре года назад, когда его младший брат указал в списке желаний к дню рождения игрушечный пистолет Nerf стоимостью 35 фунтов (3000 рублей).

Узнав, насколько эти игрушки популярные и дорогие, мальчик стал искать цены на них на разных сайтах и нашел целую партию б/у пистолетиков на Gumtree всего по 19 фунтов (1 630 рублей) за штуку. Томми понял, что покупка через третьи руки — дело, невыгодное для клиента, но очень прибыльное для продавца.

Умный мальчик начал продавать яйца с родительской фермы, чтобы на вырученные деньги купить первую партию игрушечных пистолетиков. Он привел бушные игрушки в порядок, отчистил и продал поштучно на eBay, по цене 20 — 30 фунтов (1 700 — 2 600 рублей) за каждый.

Вскоре он накопил денег, чтобы приобрести вторую партию товаров. После того как парень продал больше 1000 пенных пистолетиков, он официально зарегистрировал на eBay собственный онлайн-магазин Dog In A Box, и начал продавать разные игрушки.

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Целеустремленный юный бизнесмен всю работу делает сам: звонит изготовителям, договаривается с оптовиками и, каждый день после школы едет на велосипеде за посылками.

В прошлом году он заработал 6000 фунтов (514 000 рублей) на праздничных продажах игрушек и торговле надувными бассейнами во время жары.

Томми мечтает открыть магазины по всей Британии и считает, что его юный возраст — не помеха для построения бизнес-карьеры.

«Я одержим своим делом и знаю, чем занимаюсь: это все, что нужно для бизнеса. Я разбираюсь в этом получше некоторых взрослых. Часто люди не воспринимают меня всерьез, но я знаю свое дело»,

— говорит юный предприниматель.

Несмотря на то, что учитель в школе советовал мальчику не торопить события, юный бизнесмен позвонил производителю игрушечных пистолетиков Hasbro, и гигант-производитель заключил с ним договор о поставках.

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Томми официально зарегистрировался на eBay как бизнесмен в марте 2018 года и стал заказывать более 200 видов товаров у оптовиков со всего мира. Он попросил своего папу, 43-летнего Чарли, сделать полки в кладовке для хранения молочных продуктов на их ферме. Там Томми разместил свой товарный склад.

Бизнес-хватка и умение зарабатывать деньги — такой же талант, как музыкальные способности или дар художника. Наверное, он зарождается еще в детстве и, если его развивать, приносит обильные плоды в будущем. Посмотрим, может через 10 лет мы увидим имя Томми Ховарда в рейтинге самых богатых людей планеты.

А вы в детстве продавали что-нибудь своим товарищам?