Учим ребенка постоять за себя

Детям не всегда просто решать спорные ситуации, порой они лишь усугубляют конфликт со сверстниками. WomanHit.ru даст совет родителям, как воспитать в малыше нужные качества

Дети реагируют на критику гораздо болезненнее, чем взрослые. Ребенок практически никогда не думает над тем, что сказать, когда хочет кого-то обидеть, поэтому зачастую говорит очень обидные вещи. Если ваш ребенок сталкивается с постоянными насмешками других детей, в ваших силах помочь ему отстоять свои границы. Научите его решать конфликтные ситуации, отказывать и правильно общаться с остальными детьми. Поверьте, ваши советы однажды помогут ребенку в трудной ситуации.

Важно заставить ребенка поверить в себя, для этого нужно воспитать в нем качества, которые сделают его увереннее. Учить общению необходимо с того момента, когда ребенок впервые входит в контакт с другими детьми на детской площадке.

Основные моменты, которые должен усвоить ваш малыш

1. Он не жертва

Люди, которые стараются угодить, проявляют мягкость и услужливость, обычно попадают в трудные ситуации. Это вполне может произойти и с вашим ребенком, если вы знаете, что ему присущи данные качества. Постарайтесь объяснить, что никто не вправе его оскорблять и смеяться над ним. Ни его внешность, ни возраст, ни что-либо другое не является поводом для унижения. Скажите, что не нужно бояться задиристых ребят, если ребенок будет поддаваться на их провокации, сделает хуже только себе.

2. Он не должен бояться обращаться за помощью к родителям

Многие дети считают, что, обращаясь за помощью к родителям, они показывают свою слабость и неспособность решать проблемы самостоятельно. Однако такое решение со стороны ребенка часто обращается еще большими проблемами. Объясните вашему чаду, что помощь от родителей не считается зазорной, он может и должен попросить совета у семьи в случае неприятностей.

В роли помощника может выступить и школьный учитель или психолог, который есть в каждой школе.

3. Не реагировать на провокации

Дети очень болезненно воспринимают любые оскорбления и готовы немедленно ответить обидчику. В силу возраста ребенок не понимает, что, бросаясь на зачинщика, он как раз и проявляет слабость, а не силу, как ему кажется. Если не реагировать на такие выпады, обидчик, скорее всего, быстро потеряет интерес к своей «жертве».

Можете рассказать, почему ребенок, который дразнится, так себя ведет. В ваших силах дать ребенку совет, как вести себя в подобной ситуации, выработать вместе с ним свою стратегию поведения.

4. Оберегать свое имущество

Бывают ситуации, когда ребенок начинает брать чужие вещи без разрешения. Если вы знаете, что ваш ребенок может так поступить, опять же, объясните, почему так делать нельзя, чем ему грозит такое поведение. Другая крайность — когда вещи отнимают у вашего ребенка. Ребенок не обязан ни с кем делиться, если сам этого не захочет. Однако будьте готовы к тому, что, возможно, вам придется вмешаться и потребовать вещь обратно, если ребенку не удастся решить конфликт самостоятельно.

5. Научите ребенка говорить «нет»

Даже если ребенок на хорошем счету у одноклассников, бывают моменты, когда его ставят в неудобную ситуацию. Допустим, дети решили объявить несправедливый бойкот одному однокласснику, а ваш ребенок ставит под сомнение правильность этого решения. Но, скорее всего, он поддастся влиянию класса и будет вести себя соответствующим образом — то есть игнорировать всеобщую «жертву» из страха быть непонятым.

В этой ситуации вы должны объяснить ребенку, что его решения никто не имеет права ставить под сомнение, и он не должен идти на поводу у остальных абсолютно всегда.

6. Поупражняйтесь в остроумии

У каждого из нас в классе были истории, когда конфликт заканчивался дракой. Многие дети с раннего детства уверены, что это единственный способ решения проблем, эту идею они несут в школу, где находят немало сторонников. Так и формируются авторитетные компании, которые держат в страхе классы помладше.

Ваш ребенок должен понимать, что слово намного эффективнее драки. Если у него получится надавить на слабое место обидчика, он окажется в выигрышном положении и отобьет всю охту с ним связываться.

7. Важно завести хороших друзей

Друзья важны в любом возрасте. Они оказывают незаменимую психологическую поддержку, в случае необходимости помогут разобраться с задирами. Важно научить ребенка ценить друзей и самому быть хорошим другом. Когда ребенок еще маленький, но уже способен впитывать информацию, посмотрите хороший мультфильм про дружбу, который покажет, насколько важно иметь поддержку рядом.