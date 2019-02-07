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Как приучить ребенка к автокреслу и ремню безопасности 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Необходимо объяснить маленькому пассажиру о необходимости соблюдать правила безопасности и передвигаться только с пристегнутыми ремнями безопасности.
Если малыша изначально, с рождения перевозили не на руках, а в автолюльке, то в последующем проблем с этим не будет.
Приучать ребенка к автокреслу нужно поездками на небольшое расстояние, дать возможность ребенку освоиться. Перед поездкой нужно удостовериться, что малышу на помощь могут прийти аксессуары для автокресел.
Пример взрослых тоже немаловажный аспект, поэтому родители сами не должны забывать пристегивать ремни безопасности. Нужно дать ребенку понять, что пока он не пристегнется, машина не поедет. Ни в коем случае нельзя кричать и силой пристегивать малыша.
Чтобы поездка для малыша была интересной, можно использовать органайзер с игрушками, это поможет увлечь ребенка во время поездки.
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