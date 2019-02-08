Зерно и вино: как определяли беременность в древности

Сейчас для того чтобы подтвердить беременность достаточно сдать кровь на анализ. Но раньше, когда медицина была еще не развита, узнать беременна ли женщина было не так-то просто. Вот какие странные методы использовали наши предки.

Древний Египет

Согласно древним папирусам, для определяния беременности египтяне использовали зерно. Женщине нужно было помочиться в два мешочка с разным зерном: один с ячменем, а другой с пшеницей. Если ячмень прорастал, то должен родиться мальчик, если же прорастала пшеница — девочка. Если зерно не прорастало вообще — это считалось признаком того, что женщина не беременна.

Самое интересное, что отчасти этот метод действительно правдив. Это связано с тем, что в моче беременной женщине находится особый гормон, который заставляет зерна прорастать.

Древняя Греция

В Древней Греции беременность уже определяли по отсутствии менструаций.

Но параллельно использовались и разные нелепые методы. Женщина смотрела на специальный камень, и если пыль от него попадала ей в глаза — ребенку быть.

В Древней Руси девушке на шею повязывали шерстяную нитку. Если нитка становилась тесной и начинала жать, ее снимали, а молодую женщину объявляли беременной.

Средние века

Для определения беременности средневековые акушеры смешивали утреннюю мочу с вином. Если женщина беременна, жидкость должна остаться прозрачной и светлой, а если нет — свернуться и помутнеть.