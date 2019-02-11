Супруги отказались от детей ради спасения Земли

Супружеская пара из Колумбии стала причиной настоящей «войны» в соцсетях. А ведь они всего-то рассказали о своем решении никогда не становиться родителями.

Андрес Флу и Натали Гусман оставили запись в соцсети, отметив, что они хотят «поделиться большой радостью». «Мы никогда не станем родителями», — объявили миру супруги, сопроводив пост медицинским заключением о проведенной вазэктомии (стерилизации).

Многих это решение молодых людей поразило, некоторые комментаторы даже назвали их поступок ужасно глупым и необдуманным. Но нашлись и те, кто поздравил Андреса и Натали, отметив, что поддерживают их решение.

Сами супруги отмечают, что причиной такого решения стало не желание «иметь возможность всю жизнь развлекаться», а «вклад в сохранение планеты». Андрес и Натали говорят, что не хотят, чтобы их потомки имели отношение к перенаселению планеты.

“Уже сейчас Земля страдает от перенаселения. Люди повреждают планету, истощают ее ресурсы. Поэтому мы и приняли решение в связи с такой ситуацией, что не будем дарить жизнь еще одному человеку”,

— говорят молодые люди.

Правда, все-таки они признали, что и сама возможность жить только для себя им весьма импонирует.

“Мы сможем путешествовать налегке, ходить обнаженными по дому и делать множество других вещей, которые не могут делать семейные пары с детьми”,

— делятся Андрес и Натали.