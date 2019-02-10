Женщина, которая родила больше всего детей

В Книгу рекордов Гиннесса занесена женщина, которая родила 69 детей. Ее имя не было зарегистрировано. Известно, она жила в XVIII веке и была замужем за крестьянином Федором Васильевым

Семья мужчины жила в городе Шуя в Ивановской области. О том, что безымянная крестьянка родила 69 детей, историки узнали из записей Николо-Шартомского монастыря. Там было указано, что за 30 лет она рожала 27 раз. Семь раз у нее появлялись тройни, четыре — четверо детей и 16 раз близнецы. Из всех этих детей только двое не пережили детство.

Позже Федор Васильев снова женился. За 8 раз новая супруга родила 18 детей. Эта цифра была поставлена под сомнение за недостаточное количество документов, поэтому самого Федора Васильева вносить в Книгу рекордов не стали.