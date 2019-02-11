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Соблазнительные чирлидерши покорили мальчика 

Рамблер 2 часа назад
Очаровательный малыш попал на танцевальное занятие чирлидерш и был заворожён красотой и движениями девушек. Сначала мальчик просто смотрел на девушек в обтягивающих шортах и высоких сапогах, а потом решил присоединится к ним и начал повторять танцевальные па. Конечно, у крохи движения получилась не такими идеальными, как у профессиональных танцовщиц, однако его непосредственность и желание двигаться в такт музыке умилили чирлидерш: на лицах многих девушек заметна улыбка. Возможно, малыш был сыном одной из участниц группы поддержки, и у него есть все шансы со временем присоединиться к девушкам.
Дети , Видео
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