Соблазнительные чирлидерши покорили мальчика

Очаровательный малыш попал на танцевальное занятие чирлидерш и был заворожён красотой и движениями девушек. Сначала мальчик просто смотрел на девушек в обтягивающих шортах и высоких сапогах, а потом решил присоединится к ним и начал повторять танцевальные па. Конечно, у крохи движения получилась не такими идеальными, как у профессиональных танцовщиц, однако его непосредственность и желание двигаться в такт музыке умилили чирлидерш: на лицах многих девушек заметна улыбка. Возможно, малыш был сыном одной из участниц группы поддержки, и у него есть все шансы со временем присоединиться к девушкам.