Назван средний размер поборов в школах и садах

52% родителей школьников постоянно сдают деньги на ремонт и расходные материалы (бумагу, картриджи, канцелярские принадлежности). Почти половина сталкиваются с поборами на покупку мебели и штор, бытовой химии, оплату охраны и всевозможных экскурсий. Около 13% родителей сдают деньги на оплату персонала (уборщиц, рабочих) и даже оплату электроэнергии. От 3 до 45% родителей вынуждены самостоятельно покупать школьникам все необходимые рабочие пособия.

При этом более половины родителей сдают деньги добровольно и уверены, что только дополнительные взносы помогают обеспечить детям нормальные условия в школе. 72% мам и пап дошкольников также сдают дополнительные средства на самые разные нужды — от приобретения игрушек до ремонта здания.

А недавно выяснилось, что частные детские сады будут финансироваться из бюджета.