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Назван средний размер поборов в школах и садах 

Детстрана.ру 13 часов назад
Фото: Детстрана.ру
52% родителей школьников постоянно сдают деньги на ремонт и расходные материалы (бумагу, картриджи, канцелярские принадлежности). Почти половина сталкиваются с поборами на покупку мебели и штор, бытовой химии, оплату охраны и всевозможных экскурсий. Около 13% родителей сдают деньги на оплату персонала (уборщиц, рабочих) и даже оплату электроэнергии. От 3 до 45% родителей вынуждены самостоятельно покупать школьникам все необходимые рабочие пособия.
При этом более половины родителей сдают деньги добровольно и уверены, что только дополнительные взносы помогают обеспечить детям нормальные условия в школе. 72% мам и пап дошкольников также сдают дополнительные средства на самые разные нужды — от приобретения игрушек до ремонта здания.
А недавно выяснилось, что частные детские сады будут финансироваться из бюджета.
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