Выяснилось, как российские родители лечат детей

Сайт Дети.мейл.ру провел опрос среди 30 000 пользователей, чтобы выяснить, какими методами родители пользуются для лечения детей.

43% родителей вызывают врача сразу же, как только ребенок заболевает. 48% обращаются за медицинской помощью только если состояние малыша действительно тяжелое. При этом больничный берут в 30% случаев мамы и лишь в 3% случаев папы. В 19% случаев на помощь приходят бабушки и дедушки.

При лечении 70% мам и пап доверяют советам врачей, около половины опираются на собственный опыт, 13% ждут рекомендаций от старших родственников. Из «народных» методов лечения у россиян наиболее популярны травяные чаи (33%), горячее молоко с маслом (31%), ванночки для ног (17%) и горчичники (17%)", — говорится в исследовании. Лишь 23% родителей делают детям прививки от гриппа и каждая четвертая семья не проводит никакой профилактики ОРВИ.