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Выяснилось, как российские родители лечат детей 

Детстрана.ру + ещё 4 12 февраля 2019
Фото: Детстрана.ру
Сайт Дети.мейл.ру провел опрос среди 30 000 пользователей, чтобы выяснить, какими методами родители пользуются для лечения детей.
43% родителей вызывают врача сразу же, как только ребенок заболевает. 48% обращаются за медицинской помощью только если состояние малыша действительно тяжелое. При этом больничный берут в 30% случаев мамы и лишь в 3% случаев папы. В 19% случаев на помощь приходят бабушки и дедушки.
При лечении 70% мам и пап доверяют советам врачей, около половины опираются на собственный опыт, 13% ждут рекомендаций от старших родственников. Из «народных» методов лечения у россиян наиболее популярны травяные чаи (33%), горячее молоко с маслом (31%), ванночки для ног (17%) и горчичники (17%)", — говорится в исследовании. Лишь 23% родителей делают детям прививки от гриппа и каждая четвертая семья не проводит никакой профилактики ОРВИ.
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