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Mattel выпустят Барби с протезами и на инвалидной коляске 

Собака.ru + ещё 5 8 часов назад
Фото: Собака.ru
Компания Mattel, которая занимается разработкой Barbie, анонсировала выход кукол с протезами и на инвалидных колясках. Для их создания бренд объединился с врачами и инженерами из лос-анджелесского госпиталя UCLA Mattel, специализирующихся на производстве механизмов для людей с особенностями здоровья.
На выпуск инклюзивных Barbie компанию вдохновила история 13-летней Джордан Ривз. Девочка, у которой с рождения отсутствовала левая рука ниже локтя, сконструировала пушку-протез, выстреливающую блестками. Сейчас Джордан и ее семья руководит благотворительной организацией Born Just Right, выпускает мотивирующие книги и выступает с лекциями на TEDx.
«Выпуск модных кукол с физическими особенностями — способ продемонстрировать многомерный взгляд на красоту», — рассказывают представители Mattel, которые планируют запустить Barbie в продажу в июне 2019 года. Ранее компания выпустила кукол с разными параметрами, цветом кожи и прическами, а также линейку в честь известных личностей — художницы Фриды Кало, летчицы Амелии Эрхарт, режиссера Пэтти Дженкинс и футболистки Сары Гама.
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Дети , Фрида Кало , Пэтти Дженкинс , Амелия Эрхарт
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