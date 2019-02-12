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Мать выносила умирающего ребенка ради органов 

Lenta.ru + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: Cтраница Rylei Arcadia: An Unexpected Journey в Facebook
Жительница американского штата Теннесси решила родить ребенка со смертельным пороком развития, чтобы пожертвовать его органы. Об этом сообщает KRDO.
На 18 неделе беременности Криста Дэвис (Krysta Davis) узнала, что у ее будущего ребенка нашли анэнцефалию — порок развития плода, при котором могут отсутствовать большие полушария мозга и кости свода черепа. Как правило, дети с анэнцефалией живут не дольше 30 минут.
Дэвис отказалась от прерывания беременности, чтобы доносить ребенка и отдать его органы нуждающимся. Через несколько месяцев женщина родила девочку весом 2,72 килограмма. Через неделю новорожденная умерла. Ее сердечные клапаны пересадили больным детям, а легкие отдали исследователям, которые ищут методы предотвращения анэнцефалии.
В 2017 году сообщалось, что органы, которые пожертвовала умирающая 13-летняя девочка из Великобритании, спасли жизни восьмерым. Причиной смерти был разрыв аневризмы сосуда головного мозга.
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