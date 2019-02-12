Мать выносила умирающего ребенка ради органов

Жительница американского штата Теннесси решила родить ребенка со смертельным пороком развития, чтобы пожертвовать его органы. Об этом сообщает KRDO.

На 18 неделе беременности Криста Дэвис (Krysta Davis) узнала, что у ее будущего ребенка нашли анэнцефалию — порок развития плода, при котором могут отсутствовать большие полушария мозга и кости свода черепа. Как правило, дети с анэнцефалией живут не дольше 30 минут.

Дэвис отказалась от прерывания беременности, чтобы доносить ребенка и отдать его органы нуждающимся. Через несколько месяцев женщина родила девочку весом 2,72 килограмма. Через неделю новорожденная умерла. Ее сердечные клапаны пересадили больным детям, а легкие отдали исследователям, которые ищут методы предотвращения анэнцефалии.

В 2017 году сообщалось, что органы, которые пожертвовала умирающая 13-летняя девочка из Великобритании, спасли жизни восьмерым. Причиной смерти был разрыв аневризмы сосуда головного мозга.