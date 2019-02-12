Новорожденный пролежал в канализации и чудом выжил

Инцидент произошел в понедельник, 11 февраля, в городе Дурбан, провинция Квазулу-Натал. Местный житель Айрон Лавдейл (Iyron Lovedale) проходил мимо канализации и услышал детский плач. Поначалу он принял его за мяуканье котенка. Мужчина попытался найти источник звука, открыл канализационный люк и заглянул внутрь. Тогда он обнаружил в яме новорожденную девочку.

Лавдейл сообщил о случившемся в правоохранительные органы . На место происшествия прибыли несколько спасательных групп, в том числе служба метрополитена, специалисты неотложной медицинской помощи и представители полиции. Операция по спасению ребенка длилась три часа.

«Мы выкопали двухметровую траншею землеройной машиной. Затем сломали трубы, чтобы извлечь малыша из канализации», — рассказал работник экстренной службы, принимавший участие в спасении. В результате новорожденную девочку благополучно достали из ямы и передали медикам.

Врачи осмотрели ребенка и направили его в местную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. На данный момент неизвестно, кто родители малыша и как он оказался в дождевой канализации.