В школе, где учатся дети звезд, найден туберкулез

В знаменитой «Павловской гимназии» на Новой Риге, где учатся десятки детей звезд-шоу-бизнеса, олигархов и чиновников — ЧП. В детском учреждении обнаружили туберкулез: заболевание выявили у одного из работников школы. Об этом стало известно, когда директор гимназии Ольга Рагожина по почте разослала родителям учащихся письмо «предупредительного содержания».

В послании говорится о том, что силами санитарных служб в корпусах гимназии «уже проведена обработка». «Завтра в течение дня каждый сотрудник школы пройдет туберкулинодиагностику. Результаты мы получим в пятницу» — успокаивает всех директор, а далее предлагает родителям учеников самостоятельно проверить детей.

«Мы настоятельно рекомендуем вам провести вашим детям диагностические пробы на туберкулез-диаскинтест. Убедительно просим пройти тесты и флюорографию на этой неделе» — советует Рагожина.

В письме директора, попавшем в распоряжении SUPER, не говорится о возможном карантине в школе, однако, ситуация уже обсуждается родителями детей, среди которых: певица Ани Лорак, шоумен Александр Ревва , певица Глюкоза и другие известные личности.

Представители «Павловской гимназии» в беседе с SUPER сообщили, что ситуация находится под контролем руководства школы:

— Карантина нет и не было. Есть информация, что одна из сотрудница больна туберкулезом. У нас рекомендовано провести меры в школе по профилактике туберкулеза. Есть очаг, но карантин не накладывается. С пятницы на субботу у нас прошла текущая дезинфекция. В воскресенье приехала санэпидстанция, провела финальную дезинфекцию.

В данный момент обучение в «Павловской гимназии» стоит 2 миллиона рублей в год, она позиционирует себя, как «больше, чем школа». В элитном учреждении, называющем себя «базовой школой экономики» преподают кандидаты наук, работает филиал балетной школы Илзе Лиепы, а спортивные уроки проводят чемпионы мира и мастера спорта.