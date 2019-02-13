Зависимость студентов от родительских денег захотели узаконить

Фото: Кадр из фильма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика"

Глава Минюста Александр Коновалов заявил, что необходимо законодательно добавить родителям обязанность содержать детей даже после их совершеннолетия, если они продолжают обучение. Такое заявление, как сообщил «Интерфакс», он сделал в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации

«В сфере семейного законодательства, законодательства о детстве должны быть выработаны и реализованы следующие предложения: уточнение защиты прав и законных интересов ребенка, установление обязанности родителя содержать совершеннолетних трудоспособных (детей), обучающихся на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», — сказал Коновалов.

Он добавил, что в сфере семейного законодательства нужно установить минимальный размер алиментов и основания для вступления в брак до 18 лет.

Сейчас Семейным кодексом предусмотрена обязанность родителей содержать несовершеннолетних детей. Правда, порядок и форма такого содержания ими определяются самостоятельно. За неисполнение этой обязанности родители могут быть наказаны штрафом в размере до 500 тысяч рублей.