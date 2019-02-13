Глава Минюста Александр Коновалов заявил, что необходимо законодательно добавить родителям обязанность содержать детей даже после их совершеннолетия, если они продолжают обучение. Такое заявление, как сообщил «Интерфакс», он сделал в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.
«В сфере семейного законодательства, законодательства о детстве должны быть выработаны и реализованы следующие предложения: уточнение защиты прав и законных интересов ребенка, установление обязанности родителя содержать совершеннолетних трудоспособных (детей), обучающихся на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», — сказал Коновалов.
Он добавил, что в сфере семейного законодательства нужно установить минимальный размер алиментов и основания для вступления в брак до 18 лет.
Сейчас Семейным кодексом предусмотрена обязанность родителей содержать несовершеннолетних детей. Правда, порядок и форма такого содержания ими определяются самостоятельно. За неисполнение этой обязанности родители могут быть наказаны штрафом в размере до 500 тысяч рублей.