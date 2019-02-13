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Все самое-самое: в KidZania начинается фестиваль рекордов 

Партнерский материал 5 часов назад
Фото: kidzania.ru
Ежедневно в мире происходят десятки, а то и сотни рекордов! В период с 16 по 24 февраля в Кидзании пройдет фестиваль рекордов, участником которого станет любой желающий! Например, олимпийские чемпионы показывают фантастические результаты в спорте, певцы берут самые высокие ноты, а альпинисты покоряют Эверест. А что же такое рекорд в Кидзании? Жители Кидзании уверены — это личное достижение каждого ребенка, и совсем не важно, будет ли это первое выступление на сцене, или освоенная семидесятая профессия!
kidzania.ru
Ежедневно во время фестиваля у юных гостей Кидзании будет возможность не только поделиться личными достижениями, но и принять участие в рекордно масштабных мероприятиях. В эти дни — все только самое-самое яркое, зрелищное и интересное: самый большой флешмоб в Парке, масштабное шоу на Главной Площади, самое массовое фото, самый красочный Парад профессий Кидзании, самый большой интерактивный перфоманс с гостями в Аэропорту, самая большая буква К в Кидзании, самый большой модный показ, самая мужская фотография и самая большая дженга (для тех кто не знает: дженга — популярная настольная игра, во время которой строится башня из деревянных блоков).
Да, и еще: гости Кидзании в эти дни смогут заработать рекордное количество кидzo! Попав в каждый пятый набор в ряде профессий (музыкальная студия, станция технического обслуживания Pirelli, молочный завод ФрутоНяня, фабрика чая Lipton, Радио Европа+), есть шанс удвоить свой заработок.
kidzania.ru
Ну, а для тех, кто путешествует в Кидзанию классом «Комфорт +» ежедневно будет проходить розыгрыш карты профессий Кидзании.
Стоимость билетов: от 990 рублей
https://kidzania.ru/
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