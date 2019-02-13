Снимок праздничного обеда школьника удивил пользователей Сети

Мать школьника подготовила для своего ребенка праздничный обеденный набор и выложила фотографию в Facebook. Как сообщает издание The Mirror, снимок вызвал шквал возмущенных комментариев.

Креативная женщина опубликовала кадр с красным пластиковым контейнером, в котором аккуратно разложила по отсекам продукты в виде сердца. Она поместила внутрь клубнику в белом и черном шоколаде, ломтики сыра и моркови, пирожные, крекеры, попкорн, банановое пюре и красную открытку с надписью «Целую-целую, обнимаю-обнимаю». «Обеденный набор "День святого Валентина" на завтра для моего сына», — написала она под постом.

Юзеры обратили внимание на то, что пост был размещен в понедельник, 11 февраля, тогда как праздник всех влюбленных отмечают в четверг, 14 февраля.

«Кстати, завтра не День святого Валентина. Оно будет лежать в холодильнике все два дня?»,

— сетовали одни.

«Разве День святого Валентина не в четверг?»,

— поражались другие, дополняя комментарии удивленными смайлами.

Женщина тут же отреагировала на возмущенные реплики. Мать заявила, что помнит точную дату праздника. Она призналась, что решила сделать небольшой подарок сыну заранее, поскольку в ближайшее время будет очень занята.

«Ага, праздник и правда в четверг. Но у меня не будет ни одной свободной минуты проявить любовь к своему сыну, поэтому я порадую его завтра»,

— ответила автор фотографии.