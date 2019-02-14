Случайный снимок пятилетнего ребенка прославил его

В Великобритании пятилетний мальчик-альбинос стал лицом детской коллекции модного бренда одежды благодаря фотографии, опубликованной матерью в Facebook. Его историей поделилось издание Metro.

Элия Энверем (Elijah Enwerem) из английского города Уилленхолл, графство Уэст-Мидлендс, прославился в интернете благодаря нестандартной внешности: у ребенка вьющиеся светлые волосы и белая кожа. С детства мальчик не понимал, почему окружающие указывают на него пальцем и рассматривают, а сам он так сильно отличается от своих братьев и сестер.

По данным издания, все изменил случайный пост в Facebook со снимком Энверема, размещенный его матерью Люси Дауэс (Lucy Dawes) в 2017 году. Пользователи сети заявили в комментариях, что парень должен стать моделью.

«Я надеюсь, вы не будете возражать, если я скажу это, но я думаю, ваш маленький мальчик мог бы стать моделью»,

— написала незнакомая женщина под фото.

Дауэс призналась, что часто слышит подобные высказывания, однако комментаторша была настроена решительно и порекомендовала матери вступить в группу в Facebook, посвященную модельному бизнесу.

«Я отправила запрос на вступление и получила советы, в какие агентства стоит обратиться и как избежать обмана»,

— вспоминает британка. Женщина направила снимки сына в несколько агентств, с ней связались и сообщили, что готовы к сотрудничеству.

Энверем принял участие в небольших модельных проектах, прежде чем получить главное предложение — стать лицом детской коллекции ирландского бренда одежды Primark. По словам его матери, мальчику нравится модельная индустрия, и даже в пять лет он стремится доносить через работу важные для него ценности. Юный британец пытается рассказывать окружающим, что «нельзя обижать животных», а также нужно «любить всех людей, даже злых, чтобы таким образом учить их любви».

Дауэс создала для мальчика Instagram-аккаунт, где, по ее мнению, объединяются люди со всего мира, включая людей-альбиносов. С момента, как Энверем стал моделью, он стал заметно увереннее в себе. Он перестал прятаться и избегать общения с окружающими. Единственное, из-за чего переживает мать, чтобы модельный бизнес не оказывал пагубного влияния на его успеваемость в школе.