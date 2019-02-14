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Женщина узнала, что была беременна, только когда родила 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Великобритании женщина узнала о том, что была беременна, лишь когда ей вручили ее ребенка в больнице. Об этом сообщает издание The Mirror.
В апреле 2018 года учительницу Лизу Дэйви (Lisa Davey) госпитализировали в полубессознательном состоянии с подозрением на кишечную инфекцию. 27-летняя женщина не подозревала о беременности, страдала от тошноты, рвоты и боли в животе. При осмотре врачи обнаружили, что ее живот опух, но решили, что это связано с инфекцией. Однако ультразвуковое исследование показало, что Дэйви находится на 26 неделе беременности.
Врачи диагностировали ей редкое и опасное осложнение — HELLP-синдром. Состояние пациентки резко ухудшалось, ее органы начали отказывать, поэтому врачам пришлось срочно делать ей кесарево сечение. Операция прошла успешно: женщину и ребенка удалось спасти.
Дэйви узнала о беременности только после того, как пришла в себя в больничной палате. «Я не могла поверить в это. Я работала по 80 часов в неделю, носила тяжелые коробки. Я понятия не имела, что беременна, не было никаких симптомов», — призналась она. Учительница нарекла новорожденную дочь Даниэлой в честь медсестры, которая заботилась о ней в больнице.
Сейчас, спустя десять месяцев после родов, мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
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