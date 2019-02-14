Кузнецова рассказала, как защитить детей от травли в Сети

Нельзя недооценивать кибербуллинг.

В последнее время кибербуллинг активно набирает обороты и является прямой угрозой для психического, а иногда и физического здоровья современных детей. По поводу травли в Сети высказалась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова . По словам детского омбудсмена, порой родители недооценивают угрозу травли детей, которая впоследствии может вылиться в серьезные проблемы. При этом взрослые зачастую могут предотвратить подобное развитие событий.

"К сожалению, мы слишком мало даем нашим детям настоящих инструментов жизни в этой среде, которая становится на самом деле реальной. Порой перепалка оффлайн переходит в онлайн и наоборот — перепалка в Интернете, когда дети не чувствуют и не отвечают до конца за свои слова, которые они пишут в социальной сети, пишут на чужой страничке. Они не отвечают порой за свои действия и не видят до конца последствий. Но взрослые-то есть, они понимают, что за этим может быть", — цитирует «РИА Новости» Кузнецову.

Для предотвращения травли Анна Кузнецова выделяет три условия. Первое — родители не должны недооценивать риски ситуации.

"Они не понимают, что для ребенка это настоящий стресс. И сегодняшние исследования подтверждают это. При опросе детей в одной и той же образовательной организации дети говорят о том, что кибербуллинг есть и травля есть. К сожалению, взрослые, педагоги, иные взрослые, которые участвуют в организации образовательного процесса, говорят, что этого нет, недооценивая тем самым все угрозы и риски", — привела пример Кузнецова.

Вторым решением Анна Кузнецова видит создание благоприятной среды в реальной жизни. Омбудсмен отмечает, что важно выстроить отношения так, чтобы подобная модель поведения, связанная с травлей, была бы недопустимой, а любые конфликты решались на ранней стадии. И третье условие — благоприятная атмосфера в семье.

"Хорошая, созидательная, благоприятная и принимающая среда в семье. Ребенок может на ранней стадии сказать о том, что что-то пошло не так. Когда эти три компонента есть, то мы можем говорить, что ребенок в безопасности".

Кузнецова отметила, что если детей травят в Сети, они могут обратиться по телефонам горячих линий. Уполномоченный отметила, что операторы обязательно должны быть профессионалами, потому что «это работа с персональными данными, это работа с личностью ребенка. И здесь должны быть однозначно профессионалы, которых сегодня, к сожалению, не хватает».