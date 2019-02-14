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Головоломка ко Дню святого Валентина 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Американский иллюстратор и любитель загадок с ником thedudolf запостил у себя в Instagram милейшую картинку-головоломку ко дню св. Валентина. Задача: найти среди цветочков, бабочек и зверушек маленькое розовое сердечко.
А ну-ка, получится у вас? Наверняка вы уже тысячу раз проделывали такое вместе с детьми!
Если так и не смогли найти, не расстраивайтесь. Кликните на картинку, зайдите в Instagram thedudolf и прокрутите галерею — в последнем посте будет ответ.
Ну как, получилось у вас найти сердечко?
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