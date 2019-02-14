Школьник потратил все карманные деньги на розы для 68 сверстниц

В Великобритании школьник потратил все свои карманные деньги на покупку роз на День святого Валентина для каждой девочки из параллельных классов. Его историей поделилось издание The Mirror.

Каллум Дрю (Callum Drew) из английского города Лаут, графство Линкольншир, уже четвертый год придерживается этой традиции. Последние несколько лет он подрабатывал в цветочном магазине у бабушки, которая платила внуку за оказанную помощь. Ребенок всегда бережно откладывал часть заработанных денег.

В 2018 году его бабушка умерла. Мальчик начал мыть автомобили в свободное от учебы время, чтобы продолжить копить деньги для осуществления задуманного плана. Дрю решил и в 2019 году подарить каждой сверстнице в его школе по одной неувядающей шелковой розе, чтобы ни одна девочка в этот праздник «не чувствовала себя одиноко».

«Я обойду все классы и вручу подарки, — рассказывает Дрю о своих планах. — Этой традиции уже четвертый год. Девочки всегда прыгают и визжат от счастья». Британец признался, что это первый День святого Валентина, который он встречает со своей возлюбленной. «Я еще ничего ей не говорил, но она, скорее всего, и так все знает, поскольку я поступаю так каждый год. Ей всегда нравилась моя задумка», — добавил мальчик.

Мать Каллума Стейси гордится своим сыном за то, что он внимательно относится к чувствам других людей. По ее словам, сначала он дарил подарки только одноклассницам, однако со временем решил радовать всех девочек из параллельных классов.

14 февраля 2018 года сообщалось об американце, который уже 39 лет дарит своей возлюбленной одну и ту же коробку конфет. Ее любимые конфеты из темного шоколада с кремовой начинкой мужчина подарил на их первый День святого Валентина. Женщина очень ценит старания мужа, признается, что любит его все так же сильно и называет «хранителем».