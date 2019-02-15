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Актрисы, родившие от чужих мужей 

Рамблер 1 час назад
Актриса Евгения Добровольская в 2002 году родила сына. На тот момент Евгения не была замужем, поэтому публика тут же начала гадать, кто же отец малыша. Интрига раскрылась быстро: отцом маленького Яна, сына Добровольской, стал коллега Ярослав Бойко. Проблема была в том, что Ярослав был счастливо женат и не планировал разводиться. Ян появился на свет в результате мимолётного романа между Добровольской и Бойко, разыгравшегося на съёмках. Довольно быстро отношения между ними закончились, но Евгения решилась на рождение ребёнка и воспитывала его сама.
Смотрите видео и узнайте, какие ещё актрисы родили от женатых мужчин.
Дети , Видео , Звёзды , Любовь , Ярослав Бойко , Евгения Добровольская
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