В 1939 году житель небольшой деревушки близь города Писко в Перу привез в городскую больницу свою пятилетнюю дочь Лину.
Мужчина жаловался, что у девочки в животе растет странная опухоль, которую никак не удается убрать.
Доктора осмотрели девочку и, к своему удивлению, обнаружили что она находится на 8 месяце беременности. Чтобы подтвердить диагноз врачи даже сделали девочке рентген
Отец Лины сообщил, что месячные у его дочери начались в 3 года.
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Отца Лины арестовали по подозрению в инцесте, но вскоре отпустили — за неимением доказательств преступления. Девочку переправили в другую больницу. Через некоторые время, когда Лине было пять лет и восемь месяцев, ее ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения.
Мальчика назвали Жерардо, в часть врача, определившего беременность девочки. Личность отца ребенка так и не была установлена.
В дальнейшем, доктор по имени Эдмундо Эскомель продолжил изучение странного случая. Он установил, что у Лины были были яичники полностью зрелой женщины. Он пришел к выводу, что причиной раннего развития ее репродуктивной системы должно быть гормональное расстройство гипофиза.
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Мальчик и его мать продолжали жить в доме ее родителей. Долгие годы ребенок, и сама Лина думали что они брат и сестра. В 1972 году девушка вышла замуж и родила второго сына.
Дело пятилетней роженицы часто называют обманом. Однако доктора из Перу не раз подтверждали правдивость истории медицинскими справками, фотографиями, рентгеновскими снимками и биопсией.
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На этом фото Лине 23 года, а ее сыну Жерардо — 18 лет