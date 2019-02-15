Фразы, которые не стоит говорить детям

Нездоровая семейная атмосфера, где приветствуются хотя бы те же побои, является очевидной проблемой. Однако в воспитании детей огромное значение имеет то, что мы говорим, и некоторые вскользь брошенные повседневные слова носят такой же разрушительный характер. Они только ранят ребенка, в то время как результата или пользы от них, увы, никакой.

Наверняка вам известно, что фразы из разряда «Ждите, когда отец вернется домой» или «Вот бы ты был похож на свою сестру» относятся к категории тех, что лучше избегать. Но есть много менее очевидных замечаний, которые, вопреки внешней благопристойности, могут ранить и навсегда оставить след в подсознании еще незрелого человека. «Перестань стесняться» Один из лучших способов подтолкнуть ребенка к тревожным расстройствам — это заставить его раскрыться в среде, где он чувствует себя некомфортно. Это включает в себя ситуации, когда родители настаивают на теплом приветствии с малознакомыми людьми, когда вынуждают рассказать стихотворение на глазах у зрителей и так далее по списку.

Излишняя стеснительность пройдет сама, когда ребенок будет готов взаимодействовать с враждебным миром. А осознание, что его чувства и личные границы неважны и могут быть отметены любым человеком, обладающим достаточной властью, останется в качестве малоприятного бонуса.

«… или я…»

Угрозы вида «или я» зачастую вылетают автоматически, однако связь между поведением и последствиями тут неоднозначна. По крайней мере, с точки зрения восприятия ребенка. Чаще всего подобные конструкции применяются в состоянии гнева и тут главное помнить, что перешедший на угрозы человек редко когда ведет себя рационально, а потому обещанные меры наказания нередко превышают вину.

«Иди в свою комнату»

Специалисты по тайм-ауту понимают, что на антиобщественное поведение полезно использовать тактику размышления и наблюдения. Проблема в том, что, будучи отправленным в свою комнату, ребенок вряд ли начнет обдумывать произошедшее, размышляя, что следовало сделать иначе. Гораздо разумнее устроить тайм-аут рядом с собой, со спокойной беседой, чем отправлять набедокурившее чадо в ссылку чувствовать свою ненужность с игрушками, книгами и прочими забавами.

«Молодец»

Оказывается, рядовая похвала несет в себе ничуть не меньше деструктивного воздействия, формируя у ребенка стойкую зависимость от родительских слов. Вместо того чтобы сконцентрироваться на мотивации, дети начинают искать одобрения взрослых, исходя из соображений, что они хорошие, потому что делают что-то.

Психологи в один голос обращают внимание, что хвалить нужно поступки ребенка, не переходя на его личность. «Здорово», «отличная работа, „красиво“ — лишь малая доля грамотной замены слов „молодец“ и „умница“.

»Поторопись!»

Ребенок бездельничает за завтраком, медленно бродит по комнате, твердо намерен самостоятельно зашнуровать ботинки (хотя это занимает у него уйму времени) и, как результат, собирается опоздать. Опять. И как бы нам ни хотелось взять ситуацию под свой контроль и подтолкнуть ребенка к движению — это создаст дополнительный стресс. Да, наша жизнь суетлива, но должны ли дети чувствовать вину, что живут в ритме ребенка?

Старайтесь использовать мягкие конструкции, которые бы не выражали всю глубину вашего нетерпения. «Почему бы нам не поторопиться?», «Давай сыграем, кто первый?», «Я предлагаю нам поспешить» — мягкий тон и акцент, что вы одна команда, несмотря ни на что, способны сотворить чудеса в сочетании с заведенным на 15 минут раньше будильником.

Полезно также помнить, что дети — это дети. А детство проходит у всех. Ранее разбросанные игрушки будут пылиться в коробке на антресолях, а для выхода из дома будет хватать и десяти минут. Потому самое важное, что может (и должен) сделать взрослый человек — сохранить нетронутыми узы любви со своим ребенком, чтобы он всегда знал, что в мире есть его тихая гавань. Место, где ему рады и куда всегда можно вернуться.