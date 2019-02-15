Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нужно ли держать расходы детей под контролем 

Anews 4 часа назад
Фото: Anews
Карманные деньги — это то, чем пользуются почти все дети, начиная со школьного возраста. От родителей они получают разные суммы в зависимости от бюджета семьи, но в среднем это 350 рублей в неделю.
Исследователи провели опрос среди школьников. Выяснилось, что 60% детей тратят деньги на снеки. Почти 40% покупают газированные напитки. А 20% детей тратят деньги на развлечения.
Как держать расходы ребенка под контролем?
В первую очередь, нужно говорить о финансовой грамотности, воспитываемой с детства. Посчитайте с ребенком, сколько процентов бюджета семьи уходит на оплату коммунальных услуг, еды, развлечений. Со временем школьник станет понимать, что оплата коммунальных услуг — обязательна, а три пачки снеков — нет.
Научите своего ребенка копить. Если он поймет, что на отложенные деньги можно, например, купить пару кроссовок, то в следующий раз задумается, прежде чем купить пачку чипсов. Но не ждите скорого результата — в начале ребенок может систематически покупать то, что хочет он, независимо от важности покупки.
И помните: если критиковать ребенка за использование денег, он просто перестанет говорить, на что их потратил.
Anews: последние новости
Беременна в пять лет: история самой молодой матери из Перу Женщина обнаружила что была беременна и родила, когда очнулась на больничной койке. Худоба от слова "худо": звезды, которые довели себя до истощения
Женский форум
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сэкономить на еде без ущерба7
Что произойдет, если женщине перельют мужскую кровь16
Все за и против наращивания ресниц
Бейонсе поделилась горячими фотографиями1
Что такое синдром Тетриса
Видео
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Пугачева поделилась кадрами с танцующей дочкой
Звёзды
Цымбалюк и Шаляпин показали фото в ванной
Звёзды Другое
Муж разоблачил интрижку жены и друга прямо на вечеринке
Любовь
Подольская выступила в блестящем экстрамини
Звёзды
Брик показала красавицу-дочь от Тодоровского
Звёзды
Звезда «Дома 2» впервые станет мамой
Звёзды
Красавицы, которых ботокс лишил мимики
Звёзды
Фитнес-блогер не бреет тело ради эксперимента
Красота
Трагическая любовь пары Гордеева-Гриньков
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение