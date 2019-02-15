Нужно ли держать расходы детей под контролем

Карманные деньги — это то, чем пользуются почти все дети, начиная со школьного возраста. От родителей они получают разные суммы в зависимости от бюджета семьи, но в среднем это 350 рублей в неделю.

Исследователи провели опрос среди школьников. Выяснилось, что 60% детей тратят деньги на снеки. Почти 40% покупают газированные напитки. А 20% детей тратят деньги на развлечения.

Как держать расходы ребенка под контролем?

В первую очередь, нужно говорить о финансовой грамотности, воспитываемой с детства. Посчитайте с ребенком, сколько процентов бюджета семьи уходит на оплату коммунальных услуг, еды, развлечений. Со временем школьник станет понимать, что оплата коммунальных услуг — обязательна, а три пачки снеков — нет.

Научите своего ребенка копить. Если он поймет, что на отложенные деньги можно, например, купить пару кроссовок, то в следующий раз задумается, прежде чем купить пачку чипсов. Но не ждите скорого результата — в начале ребенок может систематически покупать то, что хочет он, независимо от важности покупки.

И помните: если критиковать ребенка за использование денег, он просто перестанет говорить, на что их потратил.