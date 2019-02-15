4 причины ненавидеть родительские чаты 

Школьный чат, детсадовский чат, чат футбольной секции — все они одинаково бессмысленны и по-разному беспощадны!
Конечно, изначально эти святые люди, педагоги и мамы (реже папы) из родительского комитета мечтали о разумном, добром вечном, когда создавали в одном из мессенджеров чат «Студия по лепке, 2 группа сада №1596». А получили… ну, что получили.
Трата времени
«В садик на ритмику нужны черные шорты и белая футболка» — бодро сообщает педагог. Понятно и доступно, правда? А черный и белый цвета дети умеют различать еще в младенчестве. Родители же как оказывается, нет.
— Чёрные? А можно такие, тёмно-серые? И не шорты, а, знаете, велосипедки. Моя Светочка в шортах стесняется ходить. Она пухленькая, а всё потому что плохая экология.
— А у нас тёмно-синие шортики, можно в них? Колы надо меньше пить и в «Макдональдс» ходить, тогда и похудеете.
— А розовую футболку можно? Она с белыми полосками!
— А где эта форма прописана? Я буду жаловаться в Министерство Ритмики!
— А велосипедки, велосипедки можно? Серые!
Любая информация — это повод для тысячи вопросов. Для сотни бессмысленных диалогов. Для безумных и бесполезных уточнений: белую футболку? черные шорты? На ритмику? Завтра? И все это обрушится на вас в мессенджерах!
Паника
Это второй кит, на котором держатся родительские чатики. Вы уже слыхали про зараженные вирусом мандарины? А отравленное Лего?
Сломанный кран в туалете — повод для истерики на сто сообщений. Дети обварятся кипятком! Замерзнут до состояния льда! Получат моральную травму! Что значит, обсуждаем выпускной? Просто мне, в отличие от вас, не наплевать!
Спам
Что общего у Нового года и Дня Отоларинголога? Правильно, открыточки! Да не простые, а со стихами. А еще переливающимися буквами, танцующими белочками, писающими мальчиками. С безвкусными рифмами и странноватыми пожеланиями. Каждый день рискует оказаться праздником матери, дочери, первого снега, работников дошкольного образования и буквы Ю. И тогда берегитесь — вся полезная информация чатика будет погребена под этими тоннами словесного шлака и восклицательных знаков.
Поздравляем! От души! Счастья всем!
Агрессия
Родительские чаты — это разжигание конфликтов, на любой, абсолютно любой почве! Сто рублей сдавать на подарок — почему так мало? Эти люди учат вашего ребенка! Сто пятьдесят — почему так много? Может, у вас денег куры не клюют? Если на утренник покупаются конфеты, вам, наверное, не жалко зубов своих детей. А мандарины — страшный аллерген. Неважно, о чем будет ваш пост в чате — непременно найдется родитель, которого это оскорбит. Неважно, когда вы напишете сообщение, утром ли, днем или вечером — оно обязательно кого-то отвлечет и разбудит. Ну или возмутит не тем тоном и отсутствием запятых. А тут недалеко до настоящей перепалки с переходом на личности. Ведь надо быть вежливым и грамотным, иначе какой пример мы подадим своим детям? А, мама Саши Козлова?!