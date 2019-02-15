4 причины ненавидеть родительские чаты

Школьный чат, детсадовский чат, чат футбольной секции — все они одинаково бессмысленны и по-разному беспощадны!

Конечно, изначально эти святые люди, педагоги и мамы (реже папы) из родительского комитета мечтали о разумном, добром вечном, когда создавали в одном из мессенджеров чат «Студия по лепке, 2 группа сада №1596». А получили… ну, что получили.

Трата времени

«В садик на ритмику нужны черные шорты и белая футболка» — бодро сообщает педагог. Понятно и доступно, правда? А черный и белый цвета дети умеют различать еще в младенчестве. Родители же как оказывается, нет.

— Чёрные? А можно такие, тёмно-серые? И не шорты, а, знаете, велосипедки. Моя Светочка в шортах стесняется ходить. Она пухленькая, а всё потому что плохая экология.

— А у нас тёмно-синие шортики, можно в них? Колы надо меньше пить и в «Макдональдс» ходить, тогда и похудеете.

— А розовую футболку можно? Она с белыми полосками!

— А где эта форма прописана? Я буду жаловаться в Министерство Ритмики!

— А велосипедки, велосипедки можно? Серые!

Любая информация — это повод для тысячи вопросов. Для сотни бессмысленных диалогов. Для безумных и бесполезных уточнений: белую футболку? черные шорты? На ритмику? Завтра? И все это обрушится на вас в мессенджерах!

Паника

Это второй кит, на котором держатся родительские чатики. Вы уже слыхали про зараженные вирусом мандарины? А отравленное Лего?

Сломанный кран в туалете — повод для истерики на сто сообщений. Дети обварятся кипятком! Замерзнут до состояния льда! Получат моральную травму! Что значит, обсуждаем выпускной? Просто мне, в отличие от вас, не наплевать!

Спам

Что общего у Нового года и Дня Отоларинголога? Правильно, открыточки! Да не простые, а со стихами. А еще переливающимися буквами, танцующими белочками, писающими мальчиками. С безвкусными рифмами и странноватыми пожеланиями. Каждый день рискует оказаться праздником матери, дочери, первого снега, работников дошкольного образования и буквы Ю. И тогда берегитесь — вся полезная информация чатика будет погребена под этими тоннами словесного шлака и восклицательных знаков.

Поздравляем! От души! Счастья всем!

Агрессия