«Я запретил жене приближаться к ребенку»: история отца-одиночки

Вряд ли какой-то мужчина мечтает стать отцом-одиночкой в 26 лет. И уж точно не каждый представитель сильного пола сможет отказаться от собственных амбиций, лишь бы дать все необходимое своему малышу. Наш герой думал точно так же, пока не отказался перед выбором: потерять жену и никогда больше не увидеть своего ребенка, либо попытаться сохранить жизнь своему наследнику, взвалив на себя все хлопоты и заботы о его воспитании.

Сыночек, что же теперь ты будешь делать? Зачем такую обузу на себя вешаешь? Сердце Ольги Николаевны разрывалось от боли за сына, который в таком возрасте решил сам растить малыша… Сама она, к сожалению, ничем помочь не могла — сильно болела, да и возраст уже был не тот, чтобы взять хотя бы часть забот о воспитании на себя. Она в тайне надеялась, что сын одумается и согласится на то, чтобы ребенком занималась его жена, пусть и бывшая, но молодой мужчина решил по другому. Дмитрий не мог поступить иначе, пусть даже его собственная мать и не принимала его сторону.

Дима помнит то прекрасное время, когда он сам рос в крепкой семье — любящая мать, души не чаявшая в своем единственном сыне, и заботливый отец, готовый придти на помощь в любую минуту. Казалось, так будет всегда, но 8 лет назад главы семейства не стало и Дмитрию пришлось стать опорой для матери. И когда ей 5 лет назад поставили серьезный диагноз, он твердо решил ухаживать за ней, а не «спихивать» больного человека на попечение посторонних людей. Тогда же он твердо решил не бросать учебу, но перевелся на заочное отделение, чтобы иметь возможность обеспечивать семью материально. Так и проходил день за днем — учеба, работа, врачи и домашние хлопоты. Дмитрию казалось, что его личная жизнь никогда не наладится, просто для нее нет места в его плотном графике, но судьба решила иначе.

Настя училась в том же институте, что и Дмитрий, но на несколько курсов младше. Она приехала в Москву из небольшого уральского городка и с головой ушла в учебу — ей казалось, что чем лучше будут ее знания, тем скорее ей удастся получить престижную работу и «закрепиться в столице». Но, увидев Дмитрия и поняв, что судьба посылает ей, пусть и не обеспеченного, но все, же москвича, девушка мигом смекнула, как женить на себе парня и изменить свою жизнь к лучшему.

Ольга Николаевна хоть и не сразу, но все, же приняла девушку и решила дать ей шанс. Она понимала, что юная особа, приехавшая в Москву не понятно, откуда, будет не самой лучшей партией, но если молодые люди постараются, то у них, вполне может получиться крепкая семья. Она видела, что Настя несерьезная и зациклена лишь на том, чтобы получить ту красивую жизнь в столице, о которой всегда мечтала. И, как мудрая мать, Ольга Николаевна решила не лезть в их отношения — сын уже достаточно взрослый, чтобы принимать решения самостоятельно. Если бы она тогда только знала, чем закончится эта история, то уже тогда бы сделала все от нее зависящее, лишь бы Настя никогда не стала ее невесткой.

Все шло своим чередом, пока однажды Настя не прибежала к ним домой в слезах и молча, положила перед Ольгой Николаевной положительный тест на беременность.

— Девочка, ну как же так? Дима мне сказал, что вы пока не хотели торопиться и не планировали иметь детей! Женщина была удивлена. Сын никогда не скрывал ничего от матери и с воодушевлением рассказывал ей о планах на будущее — он планировал, что сначала они с Настей встанут на ноги, приобретут собственную недвижимость, а лишь потом будут думать о наследниках. Но, видимо, у девушки оказались совершенно другие планы, и она решила поторопить события.

-Ольга Николаевна, дорогая, мне ни в коем случае нельзя делать аборт. Врачи сказали, что иначе я больше не смогу иметь детей. Пожалуйста, убедите Диму, что ребенка надо оставить и как можно скорее организовать свадьбу. Малыш должен родиться в браке, никак иначе.

Естественно Дмитрий, как порядочный человек, сразу же предложил жениться: — Раз так получилось, значит, так тому и быть. Будем жить одной семьей. У Ольги Николаевны, глядя на сына, сжималось сердце. Она узнавала в своем мальчике черты его отца и знала, что если уж тот что решил, то ни за что не отступится.

Свадьбу сыграли скромную — Дмитрий хоть и работал, но практически все его деньги уходили на лекарства для матери. Молодые решили жить в одной квартирой с Ольгой Николаевной, ведь других вариантов все равно не было. При этом молодая жена, вместо того, чтобы взять на себя роль хозяйки и хранительницы очага, предпочитала вообще ничего не делать и совершала одну глупость за другой. При этом беременность девушка переносила достаточно легко и не спешила отказываться от встреч с друзьями и студенческих вечеринок.

Когда до родов оставалось несколько месяцев, Дмитрий понял, что денег им не хватит и устроился еще на одну подработку, попросив молодую жену заботиться о его матери. Девушка нехотя согласилась, но свои обязанности выполняла кое-как, всем своим видом демонстрируя, насколько ей это в тягость.

Когда родился ребенок, молодая жена поняла, что роль матери и жены она не осилит. Поначалу она попыталась спихнуть часть забот о сыне на свою свекровь, но, поняв, что от больной женщины толку не так много, стала наседать на мужа. Она пилила его по любому случаю: что ей сложно одной смотреть и за малышом, что денег ей тоже едва хватает, что не на такую жизнь она рассчитывала и не такое будущее себе представляла.

Дмитрий, списывая эмоциональное состояние жены на послеродовую депрессию, попытался ей объяснить, что если он бросит работу и возьмет на себя все бытовые вопросы, то их семья просто умрет от голода. Потому как Настя ни за что не хотела работать, даже когда жила в студенческом общежитии и остро нуждалась в деньгах. Откуда девушка тогда брала средства на существование, до сих пор для Дмитрия оставалось загадкой (нет, он, конечно, помогал ей в силу своих возможностей, но еще на первом свидании признался, что он не олигарх, поэтому на золотые горы рассчитывать не придется).

После очередного такого скандала Настя просто собрала свои вещи и ушла, громко хлопнув дверью. — Можешь отдать Ванечку в дом малютки, мне все равно — только и бросила на прощание молодая мать. Дмитрий решил, что она шутит и, прогулявшись по городу и подумав, непременно вернется к сынишке. Однако ни вечером, ни на следующий день, ни через месяц Настя не вернулась.

Через общих знакомых мужчина узнал, что Настя закрутила роман с каким-то байкером, и уехала с ним в неизвестном направлении. Погоревав немного, Дмитрий решил действовать. Для начала он оформил развод с женой, а затем стал оббивать пороги соцслужб, чтобы лишить нерадивую экс-супругу материнских прав, ведь она все равно так и не вспомнила о своем малыше за все эти несколько месяцев, пока каталась где-то со своим новым возлюбленным. По всему ей ребенок был совершенно не нужен, а отдавать своего сынишку в дом малютки Дима не собирался, хоть и представлял, насколько непросто ему придется. К тому же, еще и больной матери нужно было обеспечить должный уход.

Мужчине удалось оформить на себя декрет по уходу за младенцем с выплатой всех причитающихся пособий, хоть и пришлось пройти настоящий квест для этого, а для матери он нанял социального работника, чтобы тот помогал в уходе за больной женщиной.

Прошло время, Дмитрию удалось продвинуться по служебной лестнице, устроить сынишку в садик и обеспечить своим самым близким людям достойную жизнь.

Настя, кстати, одумалась и приезжала несколько раз мириться, но мужчина не пустил ее даже на порог. Женщина кричала, что ее незаконно лишили родительских прав, что она имеет право видеться со своим ребенком и будет решать это через суд. Дмитрий молча выслушал жену и посоветовал ей даже не приближаться к сынишке, которого она бросила через месяц после рождения и которого рекомендовала сдать в дом малютки. Он заявил, что у Ванечки нет матери, но есть любящий отец, который сделает все, чтобы его ребенок вырос счастливым.