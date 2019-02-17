Иван Ургант теряет контакт с дочками

Девочки не разделяют страсть ведущего к баскетболу.

Иван Ургант хороший семьянин, уже 12 лет он состоит в браке с Натальей Кикнадзе. У пары двое своих детей: Нина и Валерия, и дочь Наташи от первого брака — Эрика. Как подчеркивает Иван, он не делает различий между девочками и уделяет всем внимания поровну. Но только вот беда, подросшие малышки уже не нуждаются в постоянном присутствии и заботе папы.

«Чем старше становятся дочки, тем меньше я им интересен»,

Телеведущий пожаловался, что его увлечения баскетболом ни на работе, ни в семье никто не разделяет. Отдыхая недавно в Америке, он повел детей на матч, девочкам было интересно, но фанатками этого вида спорта, как папа, они не стали. Актер пошутил, что скоро они начнут его стесняться, дальше презирать.

«А потом мы встретимся у нотариуса, и я буду пытаться оставить себе хоть что-то»,

— предрекает свою дальнейшую судьбу Иван.