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Голодного младенца спасли от родителей-веганов 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
В американском городе Тайтусвилл, штат Флорида, задержали семью веганов, морившую голодом грудного ребенка. Об этом сообщает Fox News.
20-летняя Джулия Френч (Julia French) и 31-летний Роберт Баски (Robert Buskey) перестали давать младенцу рекомендованный врачом заменитель грудного молока. Вместо этого они кормили его самодельной смесью на основе картофельного пюре, которая не содержала молока и других продуктов животного происхождения.
Пятимесячный ребенок весил 3,85 килограмма, то есть всего на 450 граммов больше, чем после рождения. У него были впалые глаза и просвечивали ребра, а температура тела и содержание сахара в крови скакали из-за недоедания и обезвоживания. «Я никогда не видела детей, доведенных до такого состояния и настолько близких к гибели», — говорит сотрудница полиции Тайтусвилла Лорен Уотсон (Lauren Watson).
Родители не смогли объяснить свои действия. Их обвиняют в неисполнении обязанностей в отношении ребенка, причинении тяжких телесных повреждений и насилии с отягчающими обстоятельствами, пишет Orlando Sentinel. Ребенок набирает вес в больнице, однако специалисты не исключают, что голодание нанесло ему долговременный ущерб.
В 2018 году сообщалось, что пара австралийских веганов довела полуторагодовалого ребенка до истощения и рахита, посадив его на строгую диету без продуктов животного происхождения. Вес девочки в 19 месяцев составлял 4,9 килограмма.
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