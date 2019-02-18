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Мария Кравченко из Comedy Woman рассказала о проблемах со здоровьем 

Teleprogramma.pro + ещё 1 17 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Участница Comedy Woman Мария Кравченко рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что на минувших выходных она чуть не потеряла голос. В связи с этим она напомнила своим поклонникам о важности своевременного обращения к врачам.
«Хотела я бы сейчас вам сказать что-нибудь такое же милое и прекрасное, как это фотография, но я на выходных чуть не потеряла голос безвозвратно… поэтому спешу попросить вас в тысячный раз все делать во время, и даже обращаться к врачу. Здоровье — это не шутки», — написала Кравченко.
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Фанаты пожелали актрисе скорейшего выздоровления, а многие также отметили, что на последнем снимке Мария сама на себя не похожа. Подписчики сравнили ее с Ольгой Кабо и Анжеликой Варум.
«Машенька, держитесь! Нам нужен ваш голос! Не болейте, берегите себя!», «Машуля, береги голос!», «Мария, что вы с собой сделали? Вы стали похожи на Ольгу Кабо. Вернитесь!», «Как ты похожа на Анжелику Варум…», «Какая-то совсем другая», — отметили поклонники в комментариях.
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Дети , Другое , ОЛЬГА КАБО , Мария Кравченко , АНЖЕЛИКА ВАРУМ
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