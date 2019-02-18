Студентка внезапно родила, заснув с головной болью

Студентка из Великобритании пожаловалась на сильную головную боль, была введена в кому и проснулась через несколько дней матерью. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Эбони Стивенсон (Ebony Stevenson) из города Олдем, графство Большой Манчестер, 2 декабря 2018 года отправилась спать в 20:30 из-за сильной головной боли. Как утверждает 18-летняя девушка, она не помнит, как после этого встала и отправилась в ванную, где у нее случился припадок. Ее мать Шери (Sheree) вызвала скорую, прибывшие врачи первым делом спросили, не беременна ли Эбони.

Шери ответила врачам, что это невозможно. В это время на глазах удивленной матери у Эбони вырос живот. Врачи объяснили британке, что у ее дочери преэклампсия — тяжелая форма токсикоза на поздних стадиях беременности. Из-за судорог беременной плод начал активно двигаться, поэтому его стало видно.

Эбони доставили в больницу и ввели в медикаментозную кому. Ночью врачи провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Мать девочки впервые увидела новорожденную только через четыре дня, когда вышла из комы. «Это прозвучит ужасно, но, когда мне положили ребенка на грудь, я попросила его унести, так как была в шоке и решила, что меня с кем-то перепутали», — вспоминает Эбони. Она назвала дочь Элоди (Elodie).

Врачи объяснили, что британка так долго не знала о беременности из-за того, что у нее врожденное удвоение тела матки. Пока в одном из органов, расположенном ближе к спине, развивался плод, другая матка продолжала функционировать как обычно, поэтому у Эбони не прекратились менструации. Доктора отметили, что обычно женщинам с такой аномалией непросто забеременеть и выносить плод, и назвали случай британки экстраординарным.

Эбони признается, что раннее материнство не входило в ее планы, но она очень счастлива и «не променяла бы дочь ни на что на свете». Со временем она планирует вернуться в колледж и продолжить учиться на спортивного физиотерапевта. Заботу о ребенке на себя готова взять Шери, так как она не работает.