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Кредиторы забрали ребенка у россиянки из-за долгов 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Жительница деревни Старая (Ленинградская область) заявила в полицию о похищении ее десятимесячного ребенка из-за долгов. Об этом в понедельник, 18 февраля, в пресс-службе регионального управления МВД России сообщили РИА Новости.
По данным следствия, 17 февраля домой к 40-летней женщине пришли ее знакомые: женщины 68 и 39 лет и потребовали вернуть им долг. После отказа ввиду отсутствия денег кредиторы похитили дочь потерпевшей. Позже ребенка доставили в отдел полиции и вернули родителям. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
В сентябре прошлого года сообщалось, что в Удмуртии задержали 50-летнего жителя города Воткинск, который от скуки похитил мальчика.
По данным следствия, он встретил ребенка и попросил его помочь донести сумки до дома, а затем запер, угрожая ножом. Заложник успел позвонить матери — и захватчика задержали оперативники. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление, и провел в местах лишения свободы 32 года.
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Дети , МВД , РИА Новости
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