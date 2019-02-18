Кредиторы забрали ребенка у россиянки из-за долгов

Жительница деревни Старая (Ленинградская область) заявила в полицию о похищении ее десятимесячного ребенка из-за долгов. Об этом в понедельник, 18 февраля, в пресс-службе регионального управления МВД России сообщили РИА Новости

По данным следствия, 17 февраля домой к 40-летней женщине пришли ее знакомые: женщины 68 и 39 лет и потребовали вернуть им долг. После отказа ввиду отсутствия денег кредиторы похитили дочь потерпевшей. Позже ребенка доставили в отдел полиции и вернули родителям. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Удмуртии задержали 50-летнего жителя города Воткинск, который от скуки похитил мальчика.

По данным следствия, он встретил ребенка и попросил его помочь донести сумки до дома, а затем запер, угрожая ножом. Заложник успел позвонить матери — и захватчика задержали оперативники. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление, и провел в местах лишения свободы 32 года.