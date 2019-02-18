Шесть дочек и сын: женщина родила семерых детей

На сайте местного департамента здравоохранения было опубликовано сообщение о том, что 25-летняя жительница Ирака родила семерых детей — шесть девочек и одного мальчика. По словам врачей, все младенцы здоровы, а родители малышей в шоке — ведь теперь у них дома десять детей!

В руки журналистов попали редкие снимки, на которых крошечные новорожденные лежат на столе.

Впервые женщина родила семерых живых детей в 1997 году в США, штат Айова. Семья МакГоги несколько лет лечилась от бесплодия — поэтому когда доктора сообщили супругами, что у них будет семеро детей, они отказались от аборта.

Отец семейства сказал журналистам, что «Все в руках Господа».