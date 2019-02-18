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Шесть дочек и сын: женщина родила семерых детей 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
На сайте местного департамента здравоохранения было опубликовано сообщение о том, что 25-летняя жительница Ирака родила семерых детей — шесть девочек и одного мальчика. По словам врачей, все младенцы здоровы, а родители малышей в шоке — ведь теперь у них дома десять детей!
В руки журналистов попали редкие снимки, на которых крошечные новорожденные лежат на столе.
Впервые женщина родила семерых живых детей в 1997 году в США, штат Айова. Семья МакГоги несколько лет лечилась от бесплодия — поэтому когда доктора сообщили супругами, что у них будет семеро детей, они отказались от аборта.
Отец семейства сказал журналистам, что «Все в руках Господа».
Когда дети родились на девять недель раньше положенного срока, о них писали все газеты. Супругов лично поздравил Билл Клинтон.
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Дети , Билл Клинтон
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