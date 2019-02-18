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Девушка-подросток в коме родила ребенка 

Рамблер 4 часа назад
Фото: facebook/ebony.jadexx
Девушка-подросток легла спать с головной болью, впала в кому и проснулась через четыре дня после того, как неосознанно родила ребенка.
18-летняя Эбони Стивенсон из Олдхэма, Большой Манчестер, даже не подозревала, что беременна. В один вечер она почувствовала себя плохо, у нее заболела голова, и она решила лечь спать. 2 декабря 2018 года ее состояние ухудшилось, ее срочно доставили в больницу и поместили в кому. Через 4 дня она проснулась и поняла, что родила ребенка.
facebook/ebony.jadexx
Студентка колледжа, изучающая спортивную физиотерапию, не наблюдала у себя признаков беременности — у нее не было живота, она не испытывала утренней тошноты. Она не догадывалась о беременности, так как ее ребенок был спрятан в одной из двух маток. Такой случай в медицине называется матка Дидельфис или Двойная матка.
Врачи отметили, что в случае с Эбони, только у одной матки была фаллопиева труба, у другой ее не было — это означало, что шансы Эбони на зачатие ребенка были ничтожно малы.
facebook/ebony.jadexx
Когда девушка поступила в больницу, медики провели тесты и обнаружили, что она страдала от преэклампсии, которая вызвала судороги. Они сразу же сказали маме Эбони, что ребенка нужно немедленно родить. Было решено провести экстренное кесарево сечение и 3 декабря в 1.32 утра на свет появилась девочка.
Эбони проснулась через три дня после операции и узнала, что она внезапно стала мамой. Девушка, конечно, была шокирована новостью, но, как она сама призналась, она наслаждалась связью со своей дочерью, которую назвала Элоди.
facebook/ebony.jadexx
Эбони рассказала: "Я даже не думала, что хочу детей, по крайней мере, еще 10 лет. Я никогда не думала, что буду молодой мамой”. Девушка также добавила, что она была в шоке от того, что ей рассказали, когда она проснулась после комы.
"Встреча с моим ребенком была такой сюрреалистичной. Я боялась, что не будет связи с дочерью, потому что у меня не было времени обдумать ее появление, но я думаю, что она потрясающая. Это абсолютное чудо. Я бы не стала менять Элоди ни на что на свете”, — заявила Эбони.
Женский форум
Дети
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