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Принципиальность родителей довела младенца до смерти 

Lenta.ru 6 минут назад
Фото: Lenta.ru
Ленинский районный суд признал жительницу Иркутска виновной в смерти ее ВИЧ-положительной четырехмесячной дочери. Ребенок умер из-за того, что мать отказалась лечить его, сообщает ресурс «Тайга-Инфо».
Во время беременности врачи настаивали на терапии для профилактики передачи вируса от матери к ребенку, сообщает издание со ссылкой на иркутский Центр СПИДа. Женщина отказалась и перестала вести беременность в женской консультации по месту жительства. Перед родами врачи провели экспресс-тест на ВИЧ, который показал положительный результат у ребенка. На предложение провести химиопрофилактику (профилактика заболеваний с помощью химических препаратов — прим. «Ленты.ру») будущая мать ответила отказом, потому что она и ее гражданский муж были убеждены, что их дочь здорова, а болезни ВИЧ не существует.
Сотрудники роддома подали в суд иск с требованием начать лечение новорожденной, но судья встал на сторону матери из-за отсутствия подтверждения диагноза. Врачи также подавали гражданский иск о защите прав несовершеннолетнего, но дело было прекращено.
В начале 2018 года у ребенка диагностировали пневмоцистную пневмонию (заболевание, входящие в структуру оппортунистических поражений у больных ВИЧ-инфекцией — прим. «Ленты.ру»). Врачи Ивано-Матренинской детской больницы определили у девочки конечную стадию ВИЧ с тяжелым поражением легких и заключили, что болезнь могла не передаться, если бы мать вовремя начала лечение.
Спустя две недели девочка скончалась в четырехмесячном возрасте. Против ее матери возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).
Суд приговорил женщину к одному году исправительных работ с удержанием в государственный доход 10 процентов от зарплаты.
В 2018 году в Министерстве здравоохранения начали разрабатывать законопроект о запрете пропаганды ВИЧ-диссидентства. За распространение информации, содержащей призывы отказаться от профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, ведомство предлагало штрафовать россиян на сумму до трех тысяч рублей, организации — до 50 тысяч.
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