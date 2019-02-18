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Многодетная мать родила семерню 

Lenta.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Ирака родила семерых здоровых детей. Об этом пишет издание Daily Mail.
25-летняя женщина произвела на свет шестерых девочек и одного мальчика в больнице провинции Дияла. Отец младенцев Юсеф Фадль (Youssef Fadl) признался, что они с возлюбленной не планировали заводить детей, будучи уже родителями, поэтому беременность оказалась для них неожиданностью.
По словам врачей, сейчас многодетная мать находится в стабильном состоянии под присмотром специалистов.
Первый в мире случай появления семерых детей был официально зафиксирован в 1997 году у родителей Кенни (Kenny) и Бобби Маккоги (Bobbi McCaughey) из американского города Де-Мойн, штат Айова. Тогда пара также отказалась от уменьшения числа малышей в утробе матери, заявив, что они долго боролись с бесплодием, и все «в руках Господа».
В мае 2015 года стало известно о жительнице Берлина, 65-летней Аннегрет Рауниг (Annegret Raunigk), которая родила четверых близнецов — трех мальчиков и девочку. У матери уже есть 13 детей. Она стала самой пожилой женщиной, родившей четверню.
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