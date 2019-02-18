Жуткая тенденция: россиянки дарят подружкам своих детей

Да, есть в стране такая добрая акция «Подари ребенку семью!». Это когда детям, оставшимся без родителей, помогают найти любящую и заботливую семью. Но кто же знал, что некоторые наши соотечественницы воспринимают этот призыв слишком буквально…

Дружба — это, конечно, хорошо! Ведь подруга и платье одолжит на свидание, и выслушает твою горькую исповедь на тему «ушел к другой, гад!», и пойдет с тобой на скучную вечеринку, просто чтобы поддержать, и деньгами выручит («Ой, да отдашь, когда сможешь!»), и подарок сделает такой, какой ты так хотела… Подарок… Но кто бы мог подумать, что этим подарком может быть ребенок…

Не грусти, у меня будет двойня

Молодая женщина готовится стать мамой. Врачи говорят, что будет двойня. Самое время поделиться радостью с подругой. Пусть даже ты живешь в Удмуртии, а подруга не очень рядом — например, в Кировской области. Подруга за тебя порадуется, за твое двойное счастье, но взгрустнется ей, бедняжке, немного: «А у меня так и нет детишек! А так хочется!..» «Так мне обещают двойню! Давай я тебе отдам одного ребенка! Мы же подруги, я знаю, ты о нем будешь хорошо заботиться!» — «Правда?! Вот спасибо». Так, возможно, они и ударили по рукам. Родилась, как и обещали доктора, двойня. Молодая мамочка, вместо того чтобы ехать с малышами домой, мчится к любимой подруге: «Вот, бери, я же обещала! Он теперь твой!» Счастье, слезы, объятия… Не знаем, как было на самом деле: была ли договоренность, были ли слезы счастья, но работникам органов опеки и попечительства Кировской области пришлось навестить ту подругу, чтобы забрать у нее оставленного на воспитание младенца. А следственные органы теперь проверяют, не был ли ребенок продан…

Из Нижнего в столицу

Другая, не менее трогательная история женской дружбы: жила-была в Нижнем Новгороде мама, у которой было двое детишек. Мама была молодой, поэтому, как и многие наши современницы, любила посидеть в соцсетях. Там она познакомилась с некой москвичкой. Слово за слово, завязалась переписка, переросшая в дружбу. Одна из них вдруг пожаловалась на то, что опять беременна, а ей и так тяжело воспитывать двоих детишек, видимо, аборт придется сделать. Москвичка начала отговаривать: зачем аборт, вот я, например, так мечтаю о ребенке, а никак не получается… Так, может…? — А почему бы нет?! Так, процитируем капитана Жеглова из «Места встречи…», «родился преступный сговор», в результате которого рожденная в Нижнем Новгороде девочка оказалась в Москве. И опять появилась работа для следственных органов…

Ты — это я, я — это ты

А эту сложную историю придумали подруги из Пензы и Петербурга. Женщина из Пензы беременеет, берет у питерской подруги ее документы, по ним ложится в больницу, где и благополучно рожает. Затем тихонько покидает роддом, а на ее место в больничную палату так же тихо и незаметно пробирается жительница города на Неве. Врачи от такой метаморфозы поначалу впали в ступор — всего за одну ночь роженица изменилась до неузнаваемости! А потом обратились в правоохранительные органы . Доказать, что эта дамочка не рожала, было совсем не трудно. В общем, с апреля петербургские следователи разбираются в обстоятельствах этого странного происшествия в одном из городских роддомов.

Добрая душа

14 сентября прошлого года 23-летняя хабаровчанка родила девочку. Ребенок был нежеланным, беременность — случайной. И так приходится одной воспитывать сына, а тут еще дочка… Что делать с новорожденной? У кого спросить совета? Конечно, у подруги. Она и рассказала о проблеме своей хорошей знакомой. А та — добрая душа — и говорит: «Раз так, отдай ты мне дочку! Я воспитаю ее как свою!» На том и порешили. Одна написала отказ от дочери, ее знакомая обратилась в государственные органы, чтобы зарегистрировать младенца, которого якобы родила суррогатная мать. Однако об этом стало известно правоохранительным органам… Дело еще не закрыто.

Стыдно стало

Кабардино-Балкарская история немного другая. Она произошла еще в 2016 году. Молодая женщина из Чечни забеременела, но захотела скрыть от родных беременность, чтобы избежать осуждения. И не придумала ничего лучше, чем подарить своего новорожденного ребенка жительнице Кабардино-Балкарии, тоже доброй знакомой. О столь щедром подарке стало известно не сразу. Но, как говорится, сколько веревочке ни виться… Суд состоялся, приговор вынесен — стыдливая чеченка проведет четыре года в исправительной колонии общего режима

Щедрый дар

Истории продолжаются. Дело было в октябре 2018 года. 25-летняя жительница Омска, как она сама утверждает, не имея возможности содержать новорожденного ребенка, решила передать свою дочь в дар учительнице младших классов из Петербурга, с которой познакомилась через интернет. Учительница приехала в Омск и по подложным документам вывезла ребенка в Санкт-Петербург. Идет следствие.

И если без не избежать на свете

…Вот такие истории. Кто эти женщины? Зомби, нелюди? Верные и преданные подруги? Инфантильные дурочки? Мы даже не стали просить наших экспертов дать оценку поведению этих дамочек, чтобы понять их поступки, объяснить с точки зрения психологии. Зачем, чтобы перевести стрелки на состояние современного общества? Нет, понимать тут нечего. Это какой-то слом в генетическом коде человека. Поскольку в человеке (а в женщине особенно) один из самых сильных природных инстинктов — сохранение потомства. За своих детей женщины всегда готовы были отдать жизнь. Одну из самых горячих молитв любой матери, от которой на глаза наворачиваются слезы, спела в свое время Алла Пугачева . Помните?

«Не приведи, судьба, на склоне дней

Мне пережить родных своих детей.

И если бед не избежать на свете,

Пошли их мне, мне, мне — не детям, — Мне!»

А эти…