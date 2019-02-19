Почему опасно грызть карандаши и ручки

Ваш ребенок постоянно грызет карандаши, когда рисует или пишет? Тогда узнайте, какие проблемы со здоровьем грозят ему в ближайшем будущем.

У многих детей еще в раннем возрасте появляется дурацкая и очень вредная привычка грызть письменные принадлежности: карандаши, ручки, кисточки, фломастеры и т.д. Более того, даже не всем взрослым удается избавиться от нее с годами, что становится причиной необратимых негативных последствий для зубов.

Чем конкретно угрожает это, на первый взгляд безобидное, действие, «Летидору» рассказала Наталья Александровна Романова , стоматолог-терапевт клиники эстетической и функциональной стоматологии Smile Spa.

Как сохранить здоровье своих зубов? На ум приходят очевидные ответы: чистить зубы два раза в день, есть меньше сладкого и не забывать посещать стоматолога. Да, это особенно важные пункты, но также необходимо знать и о скрытых факторах, от которых могут страдать зубы. Один из них — это привычка грызть ручки или карандаши.

Давайте разбираться, чем же это может навредить.

Зубочелюстная система человека — это важный комплекс органов, состоящий из зубов, жевательных мышц, суставов и костей. Одной из основных его функций является жевание.

Во время этого процесса мышцы способны развивать максимальную силу на сжатие в 100 кг!

Если во время обычного приема пищи мы используем всего 10% (9-15 кг), то когда нам необходимо что-то разгрызть, сила может достигать 80-90 кг, а это уже практически 100%!

Если это происходит однократно, то не так страшно, но если такое воздействие возникает регулярно, это может привести к необратимым последствиям:

• на эмали могут появляться трещины, которые со временем образуют сколы; в этих зонах зуб становится наиболее чувствителен к температурным раздражителям, начинает реагировать на холодное и горячее;

• увеличивается проницаемость эмали для пищевых красителей, трещины могут окрашиваться и визуализироваться при улыбке;

• на участках, где эмаль утрачена совсем, зуб более уязвим к появлению кариеса и пигментации.

Также могут пострадать связки и десна, удерживающие зубы в костной ткани.

Из-за хронических микротравм нарушается кровообращение в зонах постоянного давления, что приводит к атрофии связочного аппарата и снижению его свойств — зубы становятся подвижны.

Чаще всего погрызть карандаши любят дети и работники офисов. Что же такого привлекательного в этой привычке для человека?

Психологи утверждают, что таким образом люди снимают накопившийся стресс и нервное напряжение.

Ученые же нашли более глубокую связь: этими действиями человек помогает себе сконцентрироваться.

Во время самого процесса происходит стимуляция особых зон мозга, которые активизируют мышление. Таким образом, человек неосознанно помогает себе генерировать новые идеи и решать важные задачи.

Но как мы уже разобрались, стоит найти более безопасный метод, чтобы уберечь свои зубы от травм. Можно попробовать заменить эту вредную привычку похожим по своему действию способом — мелкой моторикой. Рисование, лепка, собирание конструктора или головоломок и множество других занятий для рук — каждый может подобрать подходящий для себя вариант.

Конечно, взрослому легче справиться с этой проблемой, а ребенку потребуется другая мотивация, и тут без помощи родителей не обойтись.