Вечные дети: как родители воспитывают поколение инфантилов

Кажется, лет 30 назад слово "инфантилизм" употреблялось лишь сугубо в медицинской среде. Никто особо не догадывался, что можно дожить до совершеннолетия, потом — до окончания института, свидетельства о заключении брака (и не одного), но не брать на себя ответственность, быть беспомощным в решении простых бытовых вопросов, не думать о последствиях своих действий и демонстрировать детское, незрелое поведение. Безусловно, такие экземпляры были и раньше, однако сейчас намечается явная эпидемия инфантилизма среди тех, кому немного перевалило за 20.

Одна моя приятельница решила поинтересоваться у дочери, которой на тот момент было лет 14, что это за предмет в школе такой «Обществознание» — чему там учат? Дочь с гордостью ответила, что на первом уроке им рассказывали о правах. Как известно, «Конвенция о правах ребенка» была принята Генеральной ассамблеей ООН и вступила в силу в сентябре 1990 года. В ней излагаются права человека, не достигшего 18-летнего возраста, то есть ребенка. И все это прекрасно, дети должны знать, что имеют право знать своих родителей, выбирать религию, пользоваться услугами здравоохранения и прочее. Через пару недель знакомая решила у знать, что на уроке по обществознанию детям рассказали об обязанностях? Дочь удивленно посмотрела на мать и выпалила, что ничего такого им не говорили и зачем об этом вообще упоминать. Как так? Права у вас есть, это логично и правильно, но к правам обычно прилагаются обязанности.

Например, соблюдать устав школы, слушаться родителей (не рассматриваем случаи грубого и неадекватного поведения со стороны последних), не нарушать правила поведения дома и в общественных местах. В обязанности входит также получение основного образования и многое другое. Есть еще, напомним, кодекс уголовный, а там-то совсем интересно, ведь с 14 лет добавляется еще и уголовная ответственность за целый ряд правонарушений. Об этом подросткам тоже совсем не помешало бы знать.

Еще одну занятную историю рассказала мне сестра. На родительском собрании встал вопрос об уборке классных помещений. Многие родители вспомнили, как в школьные времена дежурили и сами мыли полы, доску и даже стирали шторы на каникулах. Однако часть мам от всей души была возмущена: это же рабство и использование детского труда! Давайте оплатим уборщицу. Конечно, это здорово, что у некоторых есть возможность приглашать помощниц по хозяйству, которые и постель за вашим чадом уберут и грязную тарелку поставят в посудомойку. А если в семье наступят трудные времена и помощь извне станет некоторое время невозможна, как ваш вполне уже взрослый ребенок будет сам себя обслуживать? Скорее всего, никак, ибо он этого делать просто не умеет. Более того, считает, что это обязаны за него делать другие. Кто угодно — мама, папа, бабушка или соседка, но не он.

Кажется, какая ерунда, не все умеют или хотят мыть посуду. Согласна, однако и мамы всего мира наверняка не считают мытье тарелок самым привлекательным времяпрепровождением, да? Но тем не менее моют, стряпают, убирают, ходят за продуктами и так далее, и так далее. Психологи всего мира давно уже наперебой твердят: у ребенка просто должны быть домашние обязанности. Посильные, не занимающие все свободное время, но должны. Свои носки и грязные джинсы он должен донести до корзины с грязным бельем, а не раскидать где попало, также ваше чадо должно поддерживать порядок в местах общего пользования (его комната, если таковая имеется, с подросткового возраста становится полностью зоной его ответственности), ставить после себя вещи на место, посуду убирать и так далее. Это те простые действия, с которыми любой ребенок, если он не обременен диагнозом с психической патологией, вполне в состоянии освоить. Конечно, если «онажематери» не будут его жалеть.

Все начинается с 3-летнего возраста, когда у ребенка происходит первый возрастной кризис, связанный с физической сепарацией от родителей. Дитя обнаруживает вдруг, что он — отдельное создание, и с этим надо что-то делать. Начинается известное всем мамам «Я сам», которое многие родители порой просто не могут нормально пережить. Ребенок хочет завязывать шнурки самостоятельно, но у мамы нет времени, нет терпения и вообще — она сделает лучше.

Малыш хочет сам собирать свои игрушки, однако родители, все по тем же причинам просто не дают ему этого сделать. Девочка хочет помочь матери вымыть посуду или приготовить ужин, — ой, на твоем веку будет еще много тарелок и кастрюль, лучше посмотри-ка мультфильм. И вот уже вы сами одеваете первоклассника в школу, собираете его портфель, делаете с ним, а часто и за него, уроки, а ваше чадо лишь послушно открывает рот, когда вы вкладываете в него еду под бормотание очередного гаджета, и убираете беспорядок, который он постоянно устраивает. А когда вы вдруг озвучите просьбу вынести мусор, поставить после себя на место стул — ребенок посмотрит на вас странными глазами и вряд ли с удовольствием возьмется за дело. Если возьмется вообще.

А потом такие дети, дожив до 18-20 лет, не могут через интернет найти адрес своей поликлиники (они просто не понимают, как делать запросы — этому тоже надо учиться, а в школе их учат иному), а уж тем более, к ней прикрепиться. Не знают, как решить вопрос с ИНН, если он потерялся, не знают, как оплатить элементарный счет за электричество, хотя в большинстве случаев они даже не понимают, почему они должны за что-то платить?

И это не фантазии — это реальные случаи из жизни, о которых лет 20 назад даже невозможно было подумать. Этим совершеннолетним инфантилам все и всё должны, а вот они помнят только о своих правах — этому их хорошо научили.

Поэтому и не задерживаются на работе подолгу, не хотят идти учиться, пребывая в вечном поиске и раскручивая родителей на деньги в обмен на очередные обещания. Неужели вы хотели для своих чад такого будущего? Вряд ли. Задумайтесь, главное предназначение родителя — воспитать личность, которая справится без него, если сейчас или через 50 лет с ним что-то случится. Поэтому дайте вашему ребенку спокойно, пусть хоть час или два, завязывать эти ненавистные вам шнурки. Большое начинается с малого.