Названы самые необычные имена детей в 2018 году

В столичном управлении ЗАГС назвали, какие имена давали родители своим детям, рожденным в прошлом году.

В московском управлении ЗАГС сообщили, какие необычные имена выбирали родители своим детям в 2018 году.

Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сайт мэра Москвы, рейтинг по оригинальности среди женских и мужских имен возглавили Адель-Иллария и Пах. Далее по списку следуют Радомира, Августина, Капитолина, Пересвет, Данислав и Мартин.

В ЗАГС отметили, что несмотря на симпатию россиян к давно забытым или заимствованным именам, среди популярных до сих пор остаются Мария и Александр.