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Названы самые необычные имена детей в 2018 году 

ТК «Звезда» + ещё 5 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В столичном управлении ЗАГС назвали, какие имена давали родители своим детям, рожденным в прошлом году.
В московском управлении ЗАГС сообщили, какие необычные имена выбирали родители своим детям в 2018 году.
Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сайт мэра Москвы, рейтинг по оригинальности среди женских и мужских имен возглавили Адель-Иллария и Пах. Далее по списку следуют Радомира, Августина, Капитолина, Пересвет, Данислав и Мартин.
В ЗАГС отметили, что несмотря на симпатию россиян к давно забытым или заимствованным именам, среди популярных до сих пор остаются Мария и Александр.
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Дети , В мире , Общество , Газета.Ru
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